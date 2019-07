Más cambios. Se confirman más ajustes en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, con el enroque que se anunció ayer de parte del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, de la incorporación a la administración del ahora exsubgerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Roberto Rivelino Vargas, el cual será sustituido por Humberto Romo en la Japasa, por lo que los funcionarios tienen oportunidad de mejorar su desempeño para no ser considerados candidatos a incluir en la lista de cambios, ya que como el mismo alcalde lo ha mencionado, en varias ocasiones, nadie tiene segura su estancia en esta administración y su nivel de desempeño se evalúa diariamente.

Así cómo, pues. En Angostura el regidor Miguel Sotelo Camacho tiene una campaña en contra de la quema de soca pero no ha tenido éxito, ya que los productores, incluso hasta algunos funcionarios, lo están dejando solo. Se habla mucho de sanciones para quien incurra en esta práctica, pero en realidad no hay avances, muestra de ello es lo que recientemente sucedió cerca de Chinitos, donde una persona le prendió fuego a un predio de maíz y fue detenida por Seguridad Pública pero luego de unas horas fue liberada sin pena alguna, ya que no hay sustento que obligue a aplicarle una multa ejemplar. La verdad de las cosas es que cada año se hace un escándalo con la quema de soca por todos lados, pero nadie se anima a establecer medidas que garanticen su erradicación, y así nunca se va a terminar el problema, pese a la molestia que impera en el director de Ecología, Abelino Angulo Angulo.

Rancho grande. La ciudad de Guamúchil pareciera que su categoría de ciudad no se ha modificado nada, y es que el descontrol que se tiene del ganado vago hace que nadie esté al pendiente de sancionar o llamar la atención para los ganaderos que no tienen sus animales bajo el cuidado adecuado. Es muy común que se vea de manera frecuente en diferentes puntos de la ciudad ganado que causa daños y destrozos, ante la molestia de vecinos, quienes solo reniegan, porque no hay quién controle. Incluso el mismo presidente de la Asociación Ganadera Local en Salvador Alvarado, Roberto Sánchez Castro, ha reconocido la existencia de ganado suelto, por lo que hace el llamado a los ganaderos para que no incurran en estas acciones de mantener en descontrol el ganado.

A la clara. A los productores del municipio de Mocorito en esta ocasión les tocó rascarse con sus propias uñas. José Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino número 13, fue muy clarito al decir que el Gobierno Municipal no les brindó apoyo económico para la siembra del cacahuate, por tal motivo tuvieron que buscar por otros medios un recurso para poder trabajar. Estas acciones molestan, porque a decir de los productores el gobierno solo se enfoca en lo turístico, en la imagen del Pueblo Mágico, pero no en el bienestar de sus habitantes y sus empresarios locales, lo peor del caso es que hasta quieren hacer un frente de defensa del productor, pero cómo, si ni apoyos se otorgan, menos defenderlos.