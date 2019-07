Desempolvando el pasado. Con el regreso de Gilberto “El Güero” Ojeda las puertas de Salvador Alvarado se reabrieron para dar paso a quien en el 2009 salió muy desilusionado de su gente en el PRI, al no lograr ganar la presidencia municipal. Con este retorno se reviven esperanzas y emociones que se supone habían quedado en el pasado. Tan es el deseo que ha despertado en Gilberto Ojeda su nuevo espacio en la Coordinación Ejecutiva de la Zona 03 del Cobaes, que a unos días de cerrar el ciclo en la institución no ha desaprovechado la oportunidad de recorrer cada una de las áreas y de los planteles para presentarse y establecer relación laboral, para emprender esfuerzos que permitan mantener la currícula en la zona, pero no solo es trabajo, sino que también es el despertar de la relación política, y prueba de ello es que se dejó ver el día de ayer en un conocido comedero de la ciudad con el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. ¿De qué hablaron? Buena pregunta, sin embargo, varias sonrisas se escaparon nomás con mencionar el 2021. ¿Acaso pensará “El Güero” que ésta es su segunda oportunidad?

Agilizar. Ante una demanda de espacios en los panteones de la ciudad, el municipio no está preparado, porque están saturados los camposantos en Salvador Alvarado. Pero el secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez, considera que no pasará de este año para que se encuentre una solución, ya que se está avanzando en las gestiones para que se cuente con otro panteón. Sin embargo, éste es un tema en el que se requiere agilizar, porque desde hace más de medio año que anuncian acciones concretas debido a la saturación que existe en los camposantos, pero al parecer las gestiones no han tenido los resultados esperados. Y mientras piensan qué pasará con esta acción, la demanda sigue y sigue.

Molestia. Salvador Mejía, director de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Angostura, le está quedando a deber a la ciudadanía, más a la que habita en Las Casitas, en la comunidad El Ébano, pues los habitantes afirman que el camión recolector de basura tiene días que no pasa y los desperdicios ya se empiezan a amontonar en las esquinas. Es cierto que los recursos en la Comuna están complicados, pero Salvador Mejía tampoco ha buscado diferentes estrategias, incluso no ha convocado a la participación ciudadana para de algún u otro modo salir del problema, pues luego vendrán tiempos mejores, pero por lo pronto debe de poner el extra en el trabajo y tratar de cumplir en lo más que se pueda con las demandas de la gente angosturense, que también hay que decirlo, pide mucho y aporta poco.

A la carga. El panista Ramón Alberto Urías Camacho presentó el registro de su planilla para repetir en la presidencia del Comité Municipal del PAN en Angostura. Reconoció el esfuerzo de mucha gente que se ha sumado a su propuesta para buscar la reelección, porque su verdadera intención es hacer sentir a la gente de su partido que hay un grupo que trabaja por el bien de la militancia, que se sientan atendidos y que hay alguien preocupado por hacer el mejor esfuerzo para ellos. Aunque reconoció que es difícil llegar a la unidad, está dispuesto a defender los intereses del partido y de su planilla.