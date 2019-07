Como abejas sin la reina. En la sesión de Cabildo celebrada ayer en el Ayuntamiento de Angostura, adonde la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez no asistió debido a que tenía que presentar un examen de su tesis doctoral, motivó que el regidor José Luis Beltrán Astorga propusiera que tanto el punto número dos como el tres de la orden del día no se leyeran, porque eran temas de auditoría. Esta acción dio a pensar ante los asistentes del evento que el edil no cree capaz al cuerpo de regidores de tomar decisiones sin su presidenta, aunque al final terminaron dando lectura a dichos puntos tras llevar a cabo una cerrada votación.

Será por eso. Tras un análisis que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, hizo junto con la tesorera municipal, Alma Judith Solís Chávez, sobre el pago del Impuesto Predial Urbano (IPU), salió a relucir que la población en la mayoría de las comunidades no paga las claves catastrales, motivo por el que se adeuda al municipio en este impuesto nada menos que 27 millones 129 mil 784.71 pesos, siendo esta una importante causa de que el municipio costero no avance adecuadamente en la mejora de sus servicios y algunas otras cosas que la ciudadanía demanda.

Mano dura. Va en serio la aplicación del reglamento municipal a locatarios del mercado recién remodelado, en la ciudad de Guamúchil. El alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez hizo la primera llamada a cumplir a los propietarios que no salden su adeudo o acuerden un convenio para realizar pagos en un plazo determinado que establecerá el Ayuntamiento. Pero los locatarios que sí han cumplido y aplaudieron al presidente el logro de esta obra, le expresaron algunas inconformidades, como el regular el comercio ambulante, que afecta sus ventas. Por lo que aunque es un tema en el que se trabaja, no se deberá dejar crecer, porque en meses la imagen que se pretende ofrecer a visitantes y turistas no checará con la invasión de puestos alrededor del mercado, que también dejan poco espacio al tránsito de peatones.

Problema creciente. Para Bomberos Mocorito, la quema de soca también se ha convertido en un dolor de cabeza al igual que en Angostura, y es que en la zona sur han sido constantes los casos. Según el comandante de la corporación, Valentín Alapizco Arce, no se tiene la capacidad de actuar en caso de que se registren incendios de gran magnitud, pues en ocasiones se encuentran varios kilómetros de soca prendida y la capacidad de agua de la unidad no abastece. Aunque se formó recientemente el Comité Municipal contra la Quema de Soca, esto no es suficiente, pues falta la concientización de la gente para que evite realizar este tipo de acciones, así como de los organismos agrícolas de la zona para que brinden su apoyo con maquinaria en los momentos que se esté combatiendo un incendio de este tipo. Cabe señalar que en Mocorito ya hubo un detenido por quema de soca el pasado fin de semana.