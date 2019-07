Sin solución. Los choferes de los camiones de volteo que transportan material de Mocorito a otras ciudades deben transitar por un camino alterno que ofrece el municipio como medida de prevención de los pavimentos, rúa que se encuentra a unos cuantos kilómetros antes de llegar a la entrada del Pueblo Mágico. Sin embargo, los choferes de los dompes dicen que están conscientes de la necesidad de cuidar las calles y las pavimentaciones, pero comentan que este camino se torna peligroso e intransitable durante el tiempo de lluvias. Jesús Ramón Román Camacho, secretario de Trabajo de la CNOP en la región, dijo que están dispuestos a dar luz verde a los camioneros para que circulen por la calle Cuquita Velázquez siempre y cuando el alcalde Guillermo Galindo Castro no les brinde una solución definitiva, si bien les dicen que esa es la ruta por la que tienen que circular, pero esa rúa en tiempo de lluvias se pone muy lodosa por la tierra de barrial, causando que los pesados carros queden estancados en el lodo. Al principio la petición de moverse solo por el camino alterno fue con el objetivo de no afectar la imagen del Pueblo Mágico con el paso de estos vehículos pesados, situación que aceptaron, incluso hasta les rasparon la calle, pero en cuanto llueve queda inaccesible, lo que provoca que los domperos se vean obligados a pasar por la calle Cuquita Velázquez.

No hay por dónde. Los gastos de operatividad de los cuerpos de Bomberos de la región del Évora en este mes que cerraron las trillas se triplicaron, y es que en un solo día atienden de cuatro a cinco servicios de quema de soca, lo lamentable es que se tiene un antecedente de poco apoyo de donativos de este sector agrícola hacia los Cuerpos de Bomberos, de Angostura principalmente, quienes con tanto servicio, el combustible destinado para dos meses se acaba en uno, y no hay quién detenga el fuego. Por un lado la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, exigió mano dura contra quien se detecte quemando, mientras que en el municipio de Mocorito lograron la detención de una persona y a las pocas horas se dejó en libertad por falta de elementos. Éste es el cuento de nunca acabar, siempre y cuando no haya voluntad de servir y hacer las cosas bajo las reglas que en el mismo municipio se hacen.

Cuando el gato sale a pasear.... Parece que esta frase pudiera aplicarse durante las sesiones de Cabildo en el municipio de Angostura, y es que en la pasada la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez solicitó su ausencia para hacer trámite de su tesis doctoral, y cuando se leyó la agenda del día, luego luego el regidor por Morena, José Luis Beltrán Astorga, pidió no leer dos puntos porque la alcaldesa no estaba y que eran temas de auditoría, sin embargo, por primera vez los regidores se mostraron coherentes en hacer su chamba y le dieron para atrás a la petición de omitir lecturas y atender estos asuntos.

Estrategia eficaz. La pobreza alimentaria está presente en nuestro municipio y con el paso d’e los años tal parece que aumenta más que disminuir. Esto se refleja porque la demanda al Banco de Alimentos ha crecido, ya que el padrón de beneficiarios aumentó este año, pero éste es solo un indicador de la problemática. Es importante ahondar en cuál será la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa, a cargo del recién nombrado secretario, Ricardo Madrid, para que en los municipios como Salvador Alvarado no se engrosen las periferias de familias con carencias de alimentación, más allá del apoyo de despensas.