La reprobada. Vaya sorpresa recibió el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, y es que ya estaba casi cantando su alegría porque había sido aprobada la cuenta pública cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado decidió dar para atrás y reprobar todos los dictámenes. La molestia le saltó por los poros y es que no se lo esperaba incluso pensaba en dar a conocer en conferencia que sus cuentas estaban transparentes. Lamentó esta acción porque dijo que se ha trabajado de manera sana y transparente porque han cumplido con todas las observaciones que les han hecho.

Otra vez. El eterno problema del camino alterno vuelve a aparecer. Con cada temporada de lluvias el problema que tienen los conductores de los dompes, es que desde que se hizo la petición que circularan por un camino alterno cuando transportaban material pétreo y de esta manera no dañaran lo avanzado en la pavimentación y así luciera el Pueblo Mágico, acuerdo que aceptaron apoyando esta intención, sin embargo con el paso del tiempo y al intentar en tiempo de lluvias en hacer uso de este camino alterno que parecía una enorme laguna y era más lo que está intransitable debido al barrial que nuevamente regresaron por la calle Cuquita Velázquez, sin embargo la autoridad solo le da raspaditas al camino alterno y la petición de pavimentar o acondicionar el camino nomás no llega de parte de la autoridad municipal, en tanto Jesús Ramón Román Camacho, secretario de Trabajo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) aseguró que si el municipio no cumple regresarán al trayecto que tenían antes.

Una buena. Debido a todas las gestiones y el trabajo que el presidente Guillermo Galindo Castro hizo para obtener un transporte escolar que arriba a más de 200 alumnos de las comunidades más alejadas, es que en este nuevo ciclo escolar los estudiantes podrán disfrutar de un traslado más cómodo y eficiente. Ahora sí se está viendo el desempeño que el alcalde está desarrollando para mejorar la calidad educativa del Pueblo Mágico y marcar otra historia. En esta ocasión también se destacó la buena coordinación y las estrategias que se eligieron para distribuir los cuatro autobuses que trasladarán a los alumnos de diferentes escuelas de la cabecera.

Mirando lejos. Fue como quedaron los pescadores de Angostura quienes al salir al cuarto día del levantamiento de la veda de la jaiba cuál fue su sorpresa que solo regresaban con 30 kilos por panga, la espera estaba llegando a sus ojos para poder lograr pasar muy desahogada esta temporada pero les volvió a pasar que no sacan ni para el combustible. El director de Pesca y Acuicultura en el municipio, Rudecindo Obeso López, dijo que los ribereños ya optaron por no salir y esperar mejor el levantamiento de la veda del caracol y otras especies.