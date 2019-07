Sin decir nombres. Primero era una recia de pedir que se sancionara y dieran mano dura contra los ex funcionarios municipales que resultaran con observaciones, que una vez con resultado en mano la alcaldesa por Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, ya con algunos nombres de quienes tienen que ser citados para comparecer, prefiere mantener el nombre en el anonimato de quienes son los que tendrán que dar a conocer qué pasó con 13 millones de pesos que no se encuentran sustentados y se debe de dar cuenta, porque nomás no aparecen por ningún lado. Por otra parte, contradictorio será para el diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien será juez y parte en este proceso. Será entonces que entrará la mano dura que tanto pidió la presidenta municipal, o con este as sobre la manga mantendrán en calma el deseo del popular “Chenel” de buscar algo más en la política, ahora que su deseo se despertó por el lado de Salvador Alvarado.

Todo tranquilo. En calma parece que quedó el borlote que se armó con el cambio de dirección al funcionario Juan Carlos González Miramontes, al bajarlo al Instituto Municipal de la Juventud y éste en rechazo pretendía renunciar a la función pública al lado de Aglaeé Montoya Martínez. Entre la revuelta que ocasionó su cambio hasta se dijo que había otros funcionarios que estaban en la cuerda floja, comentario que llegó a los oídos de más de alguno de los trabajadores de confianza de la alcaldesa de Angostura, quienes ajiladitos empezaron a trabajar. Incluso al mismo Juan Carlos lo colocó en la posibilidad de empezar a realizar acciones que vayan encaminadas a dar respuesta en el área en la que ahora le tocó estar al frente. La caída que ha venido dando Juan Carlos González desde que inició la administración, primero como director de Turismo, luego en Acción Social, como se rumoró se debía a su falta de interés de aportar al municipio más que a su proyecto personal.

El tiempo pasa. Afortunadamente todavía no se ha presentado una fuerte lluvia en Angostura, pero es un hecho que algunas oficinas que están en la Presidencia Municipal vieja, así como varios trabajadores, corren peligro ante un derrumbe de los techos que se pudiera presentar, debido a las pésimas condiciones en que se encuentran. Este problema ya lo externaron Rosaura Silvas, directora del Instituto Municipal Indígena, y Luciano Castro Bojórquez, titular de Protección Civil, incluso la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ya conoce el caso, pero los trámites para utilizar el edificio de educación pública que está a un costado de la nueva Presidencia se están tardando y por tal motivo no se pueden reubicar dichas oficinas. Esperemos que todo se destrabe luego y los cambios no se den cuando se haya presentado un problema mayor.

¿Hay garantía? Lo que solicitan los trabajadores de contrato de vectores de la delegación de Guamúchil, además de que se les presente una explicación argumentada del por qué van a ser descansados 15 días, es contar con la garantía de ser recontratados al culminar esa quincena, porque hasta el momento no hay un comunicado especial que respalde el anuncio que se les hiciera la mañana de ayer, de que se les descansará 15 días pero sin goce de sueldo, por lo que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco Zayas, deberá informar de manera más explícita el porqué de esta indicación, que sin duda esto repercutirá en la población, al reducir el número de personal y más con la llegada de lluvias, que es cuando se hace más necesario contar con los trabajadores.