Sin sanciones. Con el objetivo de no ser un ente recaudatorio y hacer más consciencia en los establecimientos de autolavado y comercios, a cumplir con la instalación de trampas, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado no registra sanciones hasta el momento por incumplir con la normativa de no contaminar. Los 104 negocios que fueron notificados y supervisados han tenido buena respuesta, informó el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán Urías. Pero el impacto que generan en la ciudad, por la contaminación de residuos sólidos, como lodo, grasas, desechos y basura, afecta más en temporada de lluvia, por el taponeo de alcantarillas que se genera, por lo que la conscientización entra más veces por el bolsillo que por la buena intención de la autoridad.

Los opuestos. El Gobierno del Estado de Sinaloa debe analizar muy bien la propuesta hecha por los líderes del Sindicato de Autotransportistas de la CTM, que encabeza Miguel Luna Ley, de aplicar un aumento de 2 pesos al pasaje del transporte urbano para el regreso a clases, porque por una parte los concesionarios aseguran que no hallan qué hacer con los altos costos de los insumos, y por otro, los usuarios dieron el grito en el cielo, debido a que el costo se elevaría el doble, considerando que es una ciudad pequeña y los trayectos cortos pudieran estar buscando otra alternativa para moverse. Sin duda el precio que pudiera quedar de 11.50 pesos para unidades de primera clase y 10.50 pesos sin el servicio de aire acondicionado, es considerado un duro golpe a la economía de las familias en el estado.

La iniciativa. El diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela pretende impulsar la pesca sustentable, luego que presentara la iniciativa en la que propone reformar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa, en donde se promueve el mejor manejo del destino final de las artes de pesca con el fin de tener un menor impacto ambiental, en las que pretenden establecer acciones de recolección, manejo y disposición final de todas las artes de pesca con las que se realice la captura o extracción de la flora y fauna, y con ello causar el menor impacto a la ecología marina.

Sin comunicación. A pesar de que Héctor Prado, jefe de Servicios Públicos, afirmara que el día lunes 15 iban a dar inicio con la construcción de unas enramadas a la orilla del río, José José Norzagaray por su parte dijo que no contaban con fecha porque estaban esperando encontrar una buena ubicación para instalarlas, porque temían que el agua se las llevara. Esto sin duda representa una mala coordinación y muy poca comunicación entre los funcionarios del municipio de Mocorito. Pero a pesar de esto la obra ya dio inicio y ya se cuenta con los cimientos de estos atractivos turísticos.