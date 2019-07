Para no perder la costumbre. La alta elite del magisterio que integra el Grupo Enlace Cívico Magisterial ya se alista para la gran celebración que pretenden realizar al líder, José Silvino Zavala Araujo, quien luego de estar al frente de la Sección 53 del SNTE, mantuvo la costumbre de celebrar en grande, por ello ya prepara la fiesta de cumpleaños con la invitación de los dirigentes del SNTE, y es que para el próximo 27 del mes ya se prepara para el secretario de Asuntos Laborales de Educación Básica del CEN del SNTE un gran ágape en el rancho particular, en la comunidad San Isidro, Angostura, en donde se espera hacer un poco más pequeño el encuentro con los maestros.

Puras mermas. Cuando no es Juana es Chana, el caso es que nomás no logran ganar una los productores agrícolas, y es que al entregar sus semillas a las empresas acopiadoras, éstas han querido cobrarse a lo chino y entregarles al final al productor un total de 3 mil 250 pesos por tonelada, luego que quieren hacer cobros indebidos que nunca fueron fijados de manera previa en la contratación. El productor José Inzunza dijo que ya están enfadados de vivales y de la sordera de la autoridad para atender este tipo de problemáticas que se presentan.

Preparado. Con la llegada de la Guardia Nacional al estado de Sinaloa el alcalde mocoritense, Guillermo Galindo Castro, no se ha rezagado en este tema que implica la seguridad de los ciudadanos, de tal manera que ya apoya a los elementos de la Guardia Nacional con una unidad para facilitar su traslado y para realizar recorridos por todo el Pueblo Mágico. Sin duda una buena acción de parte del alcalde “Memo” Galindo, porque es bien sabido que esto se debe a la falta de elementos policiacos con los que cuenta el municipio, por lo que hay patrullas de sobra, y éste es un tema en el que se encuentra pendiente el Gobierno Municipal.

En duda. Hasta el momento no ha habido casos de funcionarios sancionados por incumplir con el ejercicio de su labor, informó la síndica procuradora del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Rosy Díaz. Señaló que este año sí se aplicaron sanciones pero no económicas, sino acorde a lo que indica el procedimiento se les notificaron recomendaciones y observaciones para que acataran en tiempo y forma solicitudes hechas por ciudadanos. Habría que añadir que también algunos regidores le han señalado a la síndica la falta de aplicación de la ley, ya que recientemente se han presentado casos de funcionarios que no acataron el reglamento municipal, por lo que está en duda si no hay funcionarios que deberán ser sancionados.