Comentarios. No todos los agricultores de Salvador Alvarado dieron visto bueno al apoyo de semillas que recibieron de parte del Gobierno del Estado, ya que en una de las entregas realizada por el subsecretario de Agricultura, Jesús Rigoberto Mejía Samaniego, en una comunidad no asistió ni cerca de la mitad de beneficiarios, porque se corrió el rumor de que la semilla que iban a recibir no les iba a servir para grano sino solo para pastura. Muchos de quienes acudieron a la cita para recibirla, al ver la marca de los costales y tras escuchar los comentarios que se generaron, prefirieron retirarse sin averiguar mucho, ya que por experiencia, dijeron, esa semilla era un hecho que no les iba a servir. Al preguntarle al subsecretario sobre el porqué de este señalamiento de parte de los productores, afirmó que la semilla sí era de doble propósito, y por ello se platicaría con los agricultores para aclarar la desinformación; pero en otro de los actos de entrega el tema revivió entre comentarios de agricultores, pero a favor, al señalar que esa semilla sí era de la buena, no como la que se había entregado en otros lugares. Entonces, ¿a quién creerle y en qué se basaron para difundir dicho comentario?

Con la mira puesta. Y como dice el dicho que el interés tiene pies, después de haber ocupado varios cargos políticos, Claudio López Camacho, regidor del Ayuntamiento de Mocorito, afirmó que desea ser candidato a presidente municipal en las siguientes elecciones, del 2021, pero que antes debe trabajar arduamente para la gente mocoritense, de tal forma que instaló una oficina de gestoría, donde pretende atender a los ciudadanos que requieran de sus servicios. Aunque reconoce que todavía está lejos el 2021, su interés no lo puede ocultar, pero ya se verá reflejado el resultado de su trabajo con esta nueva oficina en el Pueblo Mágico.

Descuido. En Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hace algunos meses hizo una modificación en la Dirección de Deportes, pues dejó la titularidad Carmen Escobar y en su lugar asumió la responsabilidad Hecmar Bojórquez. Los cambios son buenos, ya que vienen a aportar ideas frescas a la administración y se está viendo mucha actividad en los jóvenes talentos, pero mientras esto está ocurriendo en la zona sur del municipio, en la parte norte están pasando desapercibidos, y muestra de ello es que la buena y bonita Unidad Deportiva que está en Capomos se está deteriorando por falta de uso, incluso algunas personas comentan que lamentablemente se está convirtiendo en nido de adictos, de igual forma está pasando con el espacio que hay en San Isidro, siendo que antes estas comunidades eran netamente deportistas, pero la falta de apoyo por parte de las autoridades hizo que los promotores tiraran la toalla.

Elefante blanco. Hace aproximadamente cinco años que se dijo que el edificio de la Sepyc en la cabecera municipal de Angostura estaba terminado y listo para ser ocupado, lo cual nunca ocurrió a pesar de que se anunció, y desde entonces ha permanecido como elefante blanco. No obstante la inversión para contar con instalaciones adecuadas, luego de tanto tiempo ya presenta numerosos detalles que tienen que ser atendidos si se pretende ocuparlo, a lo que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, señaló que se necesitan unos 2 millones de pesos, una suma demasiado elevada para un edificio que nunca fue utilizado, y prácticamente se trata de un gasto innecesario, no porque no se requiera, sino porque pudo haberse evitado.