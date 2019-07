Alarmante situación. Parecía que las cosas estaban tranquilas para los ganaderos del municipio de Mocorito, pero la realidad es que han sido afectados por el abigeato, ya que según el presidente de la Asociación Ganadera Local, Juan Leonel Montoya Bojórquez, dio a conocer que en lo que va del año se han registrado alrededor de 50 casos de robo de ganado, pero no solo es el robo la problemática, sino que los ganaderos muestran apatía por implementar la guía a sus hatos, siendo el areteo muy importante principalmente para evitar este tipo de situaciones. A pesar de haber tantos casos, hasta ahora no se ha detenido ni detectado a ningún presunto responsable de estos hechos.

La diferencia. El presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, Wilfrido Bejarano Lerma, aseguró que el evento de su informes de labores sería diferente y así lo hizo, pues se llevó a cabo la rifa de una camioneta y ofreció a los usuarios muy buenas cuentas de su trabajo al frente del organismo agrícola, destacando el pago de algunos adeudos por más de ocho millones de pesos, pero aún con todo lo que tenían para celebrar, no pudo pasar desapercibido el llamado a buscar mejores condiciones para los productores agrícolas en busca de salir de la incertidumbre que cada ciclo los abruma al no saber si habrá precios justos para sus cosechas.

Gastos adelantados. La quema de soca ha traído consigo infinidad de incomodidades y se han buscado también un sinnúmero de soluciones, mismas que al parecer no han arrojado resultado alguno, pues esta práctica se sigue realizando de manera desmedida, y prueba de ello es la gran cantidad de servicios que han prestado los cuerpos de Bomberos de Angostura y Mocorito desde finales del mes de mayo a la fecha. Para Bomberos Mocorito esto ha sido un duro golpe a sus finanzas, pues según comenta el comandante, Valentín Alapizco Arce, ya han comenzado a gastar dinero destinado al combustible por adelantado, pues se trata de recursos que estaban destinados y programados para las próximas semanas, siendo alrededor de cuatro mil pesos los que han tenido que desembolsar como consecuencia de atender este tipo de servicios. Por otra parte, pareciera que ninguna de las medidas que se han aplicado para evitarla han surtido efecto, y es que ya hubo un detenido en Mocorito por esto, así como sanciones y ni siquiera así se detienen.

Incremento. Tras la inconformidad que ha generado el incremento a la tarifa del transporte público entre los usuarios, situación que ha sido reconocida por líderes de sectores productivos en la ciudad de Guamúchil, quien al parecer se atrevió a ver el otro lado del asunto fue el director de Promoción Económica de Salvador Alvarado, Christian Zavala, quien asegura que el incremento a la tarifa supone una mejora en el servicio y las unidades. Cabe recordar que aunque sí se han incluido recientemente unidades nuevas, también hay que ver que si se van a ver resultados positivos, estos no serían a corto plazo, pues hay todavía en algunas rutas varias unidades que no se encuentran en las mejores condiciones y el cambio se podría tardar pues si para el usuario representa mucho el aumento, para que los concesionarios puedan costear las mejoras o la adquisición de unidades nuevas no sería suficiente.