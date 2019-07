La calificación. Desde que inició el segundo periodo tras la reelección, Carlo Mario Ortiz Sánchez, el alcalde de Salvador Alvarado, señaló la importancia de mantener a los funcionarios que le den mayor rendimiento en su trabajo, sin embargo, el movimiento que se generó fue muy leve y conservó a la gran mayoría de los funcionarios en el puesto que habían ocupado en la administración anterior. Recientemente calificó el actuar de su grupo de trabajadores en el Ayuntamiento en alguno de los puestos de primer y segundo nivel como satisfactorio, porque han trabajado bien, dijo, sin embargo, no descarta que luego haga cambios que le permitan reestructurar los objetivos que se ha fijado no solo en la administración, sino en su propuesta personal.

El deseo interno. De manera interna los deseos e intereses rumbo al 2021 se han venido cocinando y preparando de manera muy intensa, tal es el caso de la diputada local por el Distrito 10, Guadalupe Iribe Gascón, quien mantiene desde el proceso anterior el deseo de buscar la alcaldía por su municipio, Badiraguato. La intensa actividad para hacer entrega de apoyos y donativos bajo el estandarte del Congreso del Estado, llevando víveres, aparatos para personas con discapacidad, láminas para las familias de escasos recursos, etc., lo revela. El deseo está, y todo pareciera que Badiraguato ya se hace que será destinado en la paridad de género para una mujer nuevamente, ahora faltará esperar los tiempos para mostrarse más abierta a este deseo, el cual ha venido trabajando poco a poco.

Sin acuerdo. La propuesta de llevar a las comunidades la sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Salvador Alvarado sin duda será de gran beneficio para los ciudadanos, que quizás muchos de ellos nunca han tenido un acercamiento con sus autoridades de gobierno, y otros por la distancia no les es tan fácil trasladarse para exponer sus peticiones, ya que esto conlleva un trámite para participar en este espacio ciudadano. Pero esta posibilidad está truncada por la falta de acuerdo entre regidores y el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, ya que es un tema que de hace tiempo se ha venido platicando pero hasta la fecha sigue sin acuerdo.

Desespero. Abelino Angulo Angulo, director de Ecología en el Ayuntamiento de Angostura, anda que no lo calienta ni el Sol, y no es para menos, pues argumenta que es lamentable ver por varios lugares del municipio la gran quema de soca que se está dando y eso lo entristece, incluso, si él pudiera como por arte de magia apagar la lumbre, lo hiciera, pero la realidad es que es un simple ser humano que ve con molestia y prepotencia el cómo este problema va en aumento y en muchos de los casos es el propio agricultor quien está realizando esta vieja práctica, lo que demuestra que no le interesa cuidar el medio ambiente, y si ellos no cooperan por las buenas para erradicar la quema de soca, pues tendrá que ser por las malas, aplicándoles severos castigos con fundamentos. Abelino le está poniendo muchas ganas, pero él no ve el apoyo de los líderes agrícolas, que según no quieren meterse en problemas con su gente y están dejando que la bola ruede hasta que se agudicen las lluvias.