Todo es amor y dulzura. Después de tantos problemas dentro del Partido Sinaloense (PAS) en el municipio de Mocorito, en donde incluso hasta el regidor Valerio Cervantes y la síndica procuradora Cristina Mápula habían desconocido a la regidora Dalila Alondra Félix como coordinadora de la fracción de regidores, debido a unas decisiones internas, sin embargo, pareciera que la charla que tuvieron con los regidores en conflicto y la funcionaria los dejó muy aplacados, porque ahora resulta que todo es amor y paz. La edil Tamara Gil Cháirez, quien a su vez preside el partido, aseguró que eso quedó en el pasado y que el regidor Valerio Cervantes y la síndica procuradora Cristina Mápula, quienes en su momento se opusieron a que Dalila Alondra Félix fuera quien tomara el cargo como coordinadora, ahora están de lo más felices con dicha decisión. ¿Qué les habrán dicho para repentino cambio?

Ni quién lo conoce. El diputado federal por el Distrito 03, que comprende los municipios de Angostura, Navolato, Salvador Alvarado y el poniente de Culiacán, Fernando García Hernández, ya se encuentra preparando su primer informe de labores hechas en el Congreso de la Unión, por lo que ya baraja todas las propuestas que ha hecho en bien de todos los ciudadanos que representa, de los cuales fue avalado por más de 87 mil sufragios que recibió para ser su diputado. Pero lo lamentable es que en Salvador Alvarado y Angostura ya casi se olvidaron del rostro que vieron en la boleta, porque de ahí en lo demás solo pareciera que representa a su natal Navolato, porque aseguran que ni siquiera para la parte poniente de Culiacán, que le queda más cerca, va a darles una vuelta.

Recarga. Con las vacaciones los funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado van a tener una buena recarga para regresar con esa energía que se necesita para sacar adelante los pendientes, como las solicitudes de la ciudadanía en mejoras de obras y servicios públicos, que solo considerando las peticiones en Cabildo Abierto, son ocho las que se encuentran en trámite de gestión, en su mayoría dirigidas a Obras Públicas, por lo que el director, Hugo Alberto Soto, no se da abasto ante la constante demanda de la población, y que parece no tener fin. Por lo que aquellos departamentos con menor carga de trabajo no deberán caer en la conformidad y aprovechar la recarga de energía para dar el máximo, como bien lo ha señalado en innumerables ocasiones el presidente municipal.

¿Aquí no hay sanción? Bernardo Castro, presidente de EcoAgro en Guamúchil, arremete fuerte contra los productores que están quemando la soca, pues asegura que están dañando seriamente al medio ambiente, pero ahora resulta que el líder agrícola, Luis Fernando “El Cuate” González Serrano, presidente de la Aurpaes, anuncia que en agosto se hará un bombardeo de nubes para provocar de manera artificial buenas lluvias en esta temporada y que el agua para los riegos está garantizada. Esta acción seguro también le hace un daño al medio ambiente, por las sustancias que se aplican a las nubes, pero de esto nadie ha comentado algo; por qué no se prohíbe esta práctica al igual que la quema de soca, y eso que aquí sí sabrán quién fue el causante.