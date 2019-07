Algo no concuerda. El regidor de Mocorito por Morena hace unos días dijo que pretendía instalar una oficina de gestoría para mantener un acercamiento con la gente, una acción que de pura y transparente no tiene nada más si su interés es verse de nuevo en la boleta electoral. Pero, bueno, esta declaración contrasta de manera radical con el comentario hecho por el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, en donde ventila algunos nombres de los regidores faltistas o que poco van a la oficina de regidores del municipio, en donde precisamente aparece el nombre completito del regidor morenista. ¿Entonces, cómo es posible que diga que quiere acercarse a los mocoritenses si ni siquiera va a la sala de regidores?

Pocos se suman. Como es común, a las conferencias del Instituto Municipal de las Mujeres casi no acuden hombres, ni mucho menos funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Aunque en la última charla, realizada el día de ayer, se contó con la presencia de algunas autoridades, como el secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya, y el director de Seguridad Pública, Jaime David Silva, pero la realidad es que ya sea por motivos de trabajo, o por desinterés, pocos se suman a las actividades de conscientización de la no violencia y el combate al machismo. En este tenor, una de las observaciones que sí se le hizo al Immujeres -presidido por Celina Félix Menchaca-, durante la charla de la conferencia Nuevas Masculinidades, fue la falta de campañas dirigidas a los hombres para conscientizarlos a ellos, que es lo que también hace mucha falta.

Solo en palabras. De nada sirve tanta reunión, la formación de un Comité de la Lucha contra la Quema de Soca, si no se genera una dura consciencia contra los propietarios de las parcelas que permiten la quema de soca. Detener a los responsables es como definir quién fue primero: el huevo o la gallina, porque los agricultores tras cosechar se “olvidan de la tierra” y dicen no saber por qué les queman la soca, que ni se enteran, y los que lo hacen dicen que fueron contratados por los propietarios, como ocurrió con el detenido en Mocorito. En el municipio de Angostura es en donde se registra más del 90 por ciento de la quema de soca, es por ello que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ha reunido a productores, a organismos ecológicos, etc., y hasta una lista de agricultores que han realizado esta práctica tienen, quienes se encuentran bajo investigación, es más, se anunció una fuerte multa para quien la practique, pero parece que la escupidera nomás no llega a nada.

Pian pianito. Con la nueva responsabilidad que hace unos días asumió el mocoritense Óscar Camacho Rodríguez como dirigente del Movimiento Territorial en Sinaloa, dio un respiro grande y empezó a trabajar de manera ardua, y es que la oportunidad de estar en contacto de trabajo con todas las bases del Partido Revolucionario Institucional en todos los municipios le da otro aire y avisa los deseos de buscar trabajar fuerte al interior del partido. La muestra ya la está dando desde el momento en que empezó a programar agenda de trabajo en los diferentes comités municipales, en donde el esfuerzo debe ser redoblado para mantener el liderazgo como partido.