Nuevas formas. Como bien portados fueron calificados los alvaradenses por el director de Seguridad Pública, Jaime David Silva García, en el sentido de que los bebedores que son sorprendidos en la vía pública acatan las indicaciones de la Policía y no les dan tanto problema, pero el reto es mucho mayor para erradicar a los bebedores que se reúnen en sitios como expendios; problemática que fue señalada por algunos regidores en Cabildo para que se intensifique la vigilancia al consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, por lo que el mando policial considera que la estrategia que se está implementando no es represiva sino de sensibilización con la ciudadanía, porque de esa manera se obtendrán mejores resultados. Pero hay que recordar que estas nuevas formas están a prueba de las costumbres locales, muy difíciles de combatir.

Negociación. Debido al posible cierre de la oficina de Telecomm en la comunidad de Palmitas, perteneciente al municipio de Angostura, el síndico Adrián Medina Ramos logró llegar a un acuerdo con el delegado estatal de esta área. El acuerdo fue que suplantarían a la persona que se encuentra incapacitada por el tiempo que sea necesario, esto para que la oficina siga en funcionamiento. Sin duda alguna, el síndico Medina Ramos está trabajando para el bienestar de los habitantes de Palmitas y busca acercar los pocos servicios con los que cuentan en la zona sur del municipio costero.

Cada quien a su lucha. Tal parece que los productores agrícolas mocoritenses necesitan integrarse cada quien por su lucha, como hace tiempo comenzaron a hacerlo los cacahuateros para buscar mejores oportunidades de comercialización de sus cosechas, pues al no ser un grano básico, situación que ahora están buscando los garbanceros, quienes buscan conformarse en un organismo que les permita luchar por mejores precios a sus cosechas, movimiento que, según dijo el presidente del Comité Municipal Campesino, Alfonso Acedo, es necesario, pues en el Évora están los mejores productores de garbanzo y la situación de la comercialización les pega a todos.

Incongruencias. Si bien es cierto que el incremento a la tarifa del transporte urbano le pegó fuerte al bolsillo de los usuarios, hay que mencionar que el golpe económico también fue para quienes viven en las comunidades aledañas de la ciudad de Guamúchil, pues para ellos el aumento fue de 1 a 2 pesos, lo cual al parecer no se ha regulado, pues hay unidades que aplicaron un peso de incremento y otras aplicaron 2. Lo que ha marcado en gran medida esta problemática para los usuarios es que las unidades del transporte foráneo no se encuentran en las mejores condiciones y, según los pasajeros, la tarifa que cobran no corresponde al servicio que les están brindando.