La fuerza magisterial. El pueblo de San Isidro en Angostura se vistió de gala y fue centro de la gran celebración que se ofreció en honor al secretario de Asuntos Laborales de Educación Básica del CEN del SNTE, Silvino Zavala Araujo. Los alcaldes de la región y líderes magisteriales fueron los invitados especiales, quienes compartieron el pan y el vino durante toda la tarde, festejo que se prolongó por varias horas de la noche. La música en vivo y las exquisitas viandas fueron compartidas con los asistentes. En esta ocasión no hubo vallas que pusieran a la distancia al líder porque el ágape fue con un grupo muy selecto de maestros y no la invitación masiva que se acostumbró cuando era líder del SNTE 53, hoy por el contrario saludó y recorrió las mesas donde se encontraban sus invitados para agradecerle su asistencia.

Sin reelección. En el proceso interno de elección de dirigencia municipal del PAN en la región del Évora se acabó la reelección. En Salvador Alvarado, Leticia Rubio pensaba seguir por lo que en su proceso interno buscó el voto de la militancia, sin embargo los 139 votos que obtuvo frente a Bertha Elena Calderón, quien obtuvo 145, no le alcanzó para continuar al frente. En Angostura, Ramón Alberto Urías recibió el apoyo de 38 militantes pero los 45 sufragios de Roberto Angulo lo bajaron de la diferencia para darle el gane a su contrincante. Con este resultado el municipio de Angostura fue el primer municipio en cerrar la elección debido al bajo número de militantes.

En picada. Los resultados de la elección del nuevo dirigente del PAN en Mocorito dejaron ver la decadente situación en que se encuentra el partido. De 93 militantes que registra el padrón solo 35 acudieron a votar, pero tres de estos ciudadanos lo hicieron para anular su voto, por lo que con solo 32 votos se anunció que Julio César Angulo Montoya es el nuevo dirigente. A diferencia del resto del municipio, aquí no cabe el calificativo de “ganador”, porque sencillamente no tuvo contrincante. Sin duda este proceso revela que además de que el partido está en picada, el resto de los 58 militantes no mostraron interés en elegir a su líder.

El contraste. Mocorito es conocido y reconocido por ser uno de los Pueblos Mágicos más bonito de Sinaloa, además por su gran dedicación al turismo, pero en ocasiones el gobierno municipal se enfoca más en el visitante que en el ciudadano de casa. Y es que los contraste son muy notorios con tan solo ver el centro histórico y caminar unas cuantas cuadras a las colonias más cercanas se detectan las deficiencias con las que viven. Son muchas carencias y deficiencias por la falta de servicios públicos, poco ha sido el esfuerzo que se ha venido realizando desde la administración que encabeza Guillermo Galindo Castro por mejorar y cambiar la imagen no solo del Centro Histórico sino también de sus asentamientos. Sin duda esto es lamentable porque el alcalde fue electo para ver por el bienestar primeramente de sus habitantes y pareciera que se le ha olvidado.