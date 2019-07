Al descubierto. Con el proceso interno de elección de las dirigencias locales y estatales del Partido Acción Nacional no solo se logra descubrir quiénes estarán al frente para regular el proceso de elección que se viene para el 2021, sino que también queda revelado que en la región del Évora el trabajo que se había venido realizando con la militancia era nulo, que lo poco que se decía avanzar era una simulación total. Es totalmente analizable y cuestionable que en el caso de Salvador Alvarado haya ganado la candidata Bertha Elena Calderón con 145 votos de un padrón de 711 militantes, en Angostura Roberto Angulo, quien obtuvo 45 votos, superando con 7 a su contrincante, y en Mocorito es ahí donde lo no creíble con lo irrisorio se suman para dar un resultado, en donde volvieron a elegir a Julio César Angulo Montoya, por ser el único candidato registrado, con 32 votos y 3 nulos. La baja participación en el proceso electoral habla que ni hubo campaña interna, ni deseos de buscar mover a la gente de su partido. Con todo esto, revela que de no actuar y trabajar de forma constante, pudiera quedar enterrado en la región el Partido Acción Nacional.

No bajar la guardia. A raíz de la aparición de seis casos positivos de zika en el municipio de Mocorito, el pasado viernes 26 de julio, es de suma importancia el llamado a las autoridades municipales de Salvador Alvarado a no bajar la guardia en las tareas de prevención y promoción de la salud, en el combate al mosquito transmisor de enfermedades. Tanto el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, como el médico municipal Édgar Neftalí Cruz Meléndez, deben tomar nota para que no se detenga la importante labor de descacharrización que han llevado a cabo, pero que al parecer está detenida, porque ni en las páginas del Ayuntamiento, ni en medios de comunicación, se ha informado dónde será la próxima jornada.

Contradictorio. Mientras por un lado el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García, asegura que el servicio de cámaras de vigilancia en los diferentes puntos de la ciudad ha arrojado resultados positivos para el esclarecimiento de delitos y hechos de accidentes viales, pero, por el otro, en un análisis de los puntos donde se tienen instaladas las cámaras fue revelado que no puede haber tanto positivismo, porque se tiene dos puntos de las videocámaras que se encuentran con graves daños al equipo, tanto, que hasta el lente se encuentra expuesto ante la falta del mantenimiento. Contradictorio que diga hay avances, cuando éstas no funcionan en su totalidad, y eso salta a la vista.

Nulo trabajo. Es poco o nada visible el trabajo realizado en el área de Juventud del municipio de Salvador Alvarado, que encabeza Juan Carlos Vega, desde la primera administración que encabezó el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez permanece al frente, y desde entonces no se le conoce una acción que vaya en beneficio de la juventud alvaradense, sector que demanda cada día mejores condiciones, mayor oportunidad para el crecimiento y el esparcimiento. Pese a que desde hace algunas administraciones recibió el rango de dirección, que permite la capacidad de realizar gestiones, nomás no hay algo que revele o demuestre que se está haciendo trabajo en este sector.