Aquí ando, y es ganancia. Le preguntan al diputado federal Fernando García Hernández, quien se encuentra preparando su informe de labores para el día 20 de agosto, que si tiene algo qué informar, y entre risas contesta: Que aquí ando y ya es ganancia. Dijo que ya había buscado acercamiento con el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez para buscar la manera de hacer llegar en esta ciudad su informe de labores de un año al frente de la gente ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, aun cuando cause risa, será interesante saber qué es lo que tiene que informar el profe Fernando, quien poco promueve sus actividades, mucho menos hace reuniones masivas para informar las iniciativas presentadas. ¿Será que en realidad hay algo qué informar?

Lejano desde hace tiempo. No es nada nuevo, porque desde hace años la participación activa al interior del partido que lo llevó a la presidencia municipal de Mocorito, a Francisco Javier López Cervantes, es nula. El desapego se presentó del Partido Revolucionario Institucional cuando en su intención de ser tomado en cuenta le dijeron que se esperara un momento, que había alguien más haciendo fila, que ya le había tocado; sin decir estoy fuera, y ni participar en nada, poco a poco se alejó, sin embargo, su nariz y oídos estaban cerca, al acecho de cualquier oportunidad que lo llevara a subirse de nuevo a una candidatura. Hoy, con un partido debilitado en dos ocasiones en las urnas, tampoco dice estoy fuera, pero sí se le ha visto que su tinte de piel ha venido cambiando hasta hacerse un poco más morena, incluso se reúne con encumbrados morenistas en la ciudad de Culiacán, porque acá en su Pueblo Mágico poco se deja ver, menos destapar abiertamente su nueva inclinación partidaria.

Sin detenerla. Los que esperaban que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hiciera un alto por su avanzado estado de gestación, cayeron como condoritos, porque nomás no la ha detenido; lo mismo ha subido a las pangas, a caballo, en carro y en las caminatas. Recientemente acudió a la Ciudad de México a realizar una gestión, en donde tuvo que hacerse responsable al subirse al avión, debido a que ya está por entrar al noveno mes de embarazo, sin embargo, dice que la gestión es permanente, porque hay muchos retrasos en el municipio y se debe de reforzar.

No hay cambio. Desde hace un año se anunció de parte del Ayuntamiento de Mocorito que se moverían las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM), sin embargo, ahora que se le ha cuestionado para cuándo, el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, señala que no se ha hecho por la falta de recursos, y es que no tienen dinero para la compra de equipo de radiocomunicaciones, el cual tiene un valor de 300 mil pesos. Sin embargo, conforme pase el tiempo, el recurso va a ser mayor, debido a que el edificio al que esperan cambiarse se encuentra abandonado y decayendo por la falta de uso.