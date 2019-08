A hacer cambios. El recién nombrado coordinador ejecutivo de la Zona 03 del Cobaes, Gilberto Ojeda Camacho, llegó barriendo y haciendo limpia en las oficinas, y es que nomás esperó que terminaran las vacaciones para darle las gracias a la gente que llegó en el periodo de su antecesor, César Fredy Montoya Sánchez. El temor de los trabajadores de confianza es que no se encuentren entre la lista nueva de empleados que trae el excandidato a la presidencia municipal, quien además se ha mostrado muy activo en sus actividades de reintegración a la vida en Guamúchil.

Sin conocimiento. A poco más de un año que Guillermo Galindo Castro por segunda vez tomó posesión de la presidencia municipal de Mocorito, no se ha dado cuenta que hay pobreza en el municipio. Lo más lamentable es que tampoco Irais Parra Lau, directora de Desarrollo Social, la responsable directa de combatir este problema, sepa el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Es verdaderamente lamentable que a estas alturas las autoridades municipales no se enfoquen en solucionar los problemas graves de Mocorito y le den tanta importancia al número de visitantes que llegan al Pueblo Mágico. Como quien dice, el alcalde y sus funcionarios solo barren por donde ve la suegra.

¿Sin escasez? Tras un análisis realizado por la Jurisdicción Sanitaria 03 se detectó que hay abasto general de medicamento en todas las comunidades de Salvador Alvarado, que arrojan, dijo el suplente de la jefatura, Jaime Irízar López, que prevalece un 15 y 20 por ciento por suministrar, pero que no hay escasez. Resultado que se contrasta con una pasante que se atrevió a solicitar la donación de medicina porque no se tenía ni paracetamol, incluso hay otras comunidades donde el reclamo es similar; la pregunta es: ¿ya habrán ido para allá a hacer en análisis?

Ya no volvió. Una práctica común del quehacer político en tiempos de elecciones es buscar acercamiento con la gente, tener contacto con ella, saludarla, todo para conseguir el voto. ¡Ah!, pero ya en el puesto que tanto buscaban, nomás los líderes no cumplen las promesas que realizaron durante su periodo de campaña. Un ejemplo bien clarito de esto, es lo que dicen los ciudadanos que ocurrió con el síndico de Pericos, Jesús Enrique Navarro López, quien fue señalado por los pobladores de la comunidad Dique Mariquita de abandonarlos a su suerte nomás logró su cometido, porque nomás no ha acudido ni para saludarlos, menos para conocer los problemas que enfrentan y puede ayudarlos desde su postura. Por esto y mucho más, la ciudadanía es cada vez más renuente a votar.