Sin acción. Preocupado, pero no ocupado, se encuentra Emiliano Montoya Pérez, síndico de La Reforma, Angostura, con la situación que están viviendo en la colonia 30 de Enero desde hace ya bastantes años, debido a que el agua se estanca por las últimas calles y provoca inundaciones. Hasta aseguró que las personas que habitan ahí ya están acostumbradas. Aseguró que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ya están enterados de la situación. Lo que lo hace más preocupante, debido a que todas las autoridades saben del caso, pero nadie mueve un dedo por solucionar el problema.

La cartera vencida. El temor se apodera poco a poco de los productores, quienes ven cómo circula de manera lenta el pago de las cosechas y la fecha de pago a bancos y préstamos solicitados para hacer frente al periodo de siembras se acerca de manera cruel y rápida. Debido a que una gran cantidad de productores agrícolas se encuentra en riesgo de caer en cartera vencida, el líder del Comité Municipal Campesino número 20 de Salvador Alvarado, Agustín Fierro, dice que ven con esperanza que el gobernador busque el apoyo con las financieras para que les brinden un periodo, hasta que en su totalidad sean pagadas las cosechas, y ya se empiece a cumplir con los pagos de los créditos solicitados. Por lo pronto, nomás están esperando que les cumpla con el pago correspondiente y en la cantidad acordada.

Trabajando en equipo. Los tiempos cambian pero los intereses nomás se modifican. No es de nadie desconocido que Alberto “El Capy” Rivera Camacho ha mantenido inamovible su deseo por ser candidato por segunda ocasión a la presidencia municipal de Angostura por el PAS, sin embargo, los tiempos lo han llevado a buscar reforzar la estrategia y una pieza importante que tiene es la de su esposa, que tras perder él la elección a la alcaldía, no perdía en su totalidad, pues su esposa estaba en la primera pluri, a quien ha guiado de manera muy positiva, generando promoción a sus acciones de gobierno. Ya ocurrió una vez, y pudiera pensar que de no ser él, su esposa pudiera aparecer en este interés, total, todo queda en familia.

Poder de gestión. La opinión de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta y en especial cuando señalan a sus autoridades en qué se deberían utilizar los impuestos que recauda el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Para la población consultada las prioridades son la falta de obras de impacto, como en pavimentación y mejoras de los servicios públicos. Pero algunos comentarios enfatizaron en que este año ha faltado más labor en obras públicas en la administración del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. Pero la expectativa en este tema es baja, ya que los recursos de parte de la federación y el estado no han fluido a los municipios, pero el poder de gestión del alcalde se deberá hacer notar y no cerrar el año sin pena ni gloria.