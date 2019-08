Renuncia pero se queda. Quien sorpresivamente dio la noticia de que dejaba la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM) fue Flavio Enrique Inzunza Inzunza, tras cinco meses de haber rendido protesta para tomar las riendas del organismo agrícola, pero aseguró que solamente dejó el puesto pero seguirá presente en la Asociación. Aunque explicó que su renuncia se debe a motivos personales y no tiene nada qué ver el adeudo de los productores con la AARM, lo cierto es que son 18 millones de pesos que se adeudan, cifra que ha disminuido, pues antes eran 23 millones. En su lugar quedó Tomás Sánchez Montoya, y hay que recordar que Flavio Inzunza había buscado la presidencia de este organismo en el 2013, cuando perdió contra Abelino Montoya.

En el desamparo. La generación de empleo es sin duda uno de los mayores retos en los municipios, pero hay un sector de la población con mayor dificultad para ser contratada y se trata de los adultos que tienen de 45 años en adelante, considerando que es límite de edad que se requiere para ser contratado. Este desamparo en que se encuentran es una de las causas por las que con los años se ha visto una mayor presencia de adultos mayores autoempleándose en las calles de Salvador Alvarado. La pregunta es cómo está atendiendo este tema el director del Servicio Nacional del Empleo en Sinaloa, Arturo Torres Sato, ya que su discurso suele ser muy efusivo y colmado de compromiso, pero al mismo tiempo carente de resultados, porque en este tema y en este municipio no hay nada concreto.

No duran. En las principales calles de la ciudad de Guamúchil se pueden observar topes y reductores de velocidad, muchos de éstos incompletos, esto tras el paso constante de los vehículos, pero al parecer el mantenimiento que se les debería de dar no se ha hecho, o el área de Obras Públicas, a cargo de Hugo Alberto Soto Mata, no se ha percatado de ello, ya que incluso en la emblemática avenida Ferrocarril existe este problema, y eso que dichos topes fueron colocados recientemente y se trata de un punto de interés para quienes visitan la ciudad desde otros municipios o estados.

Unidades paradas. De manera anónima, el personal de Seguridad Pública de Angostura señaló que hay tres patrullas que se encuentran paradas debido a fallas mecánicas, pero también aseguran que hay otras unidades que tienen ya alrededor de un año sin funcionar, lo que ya les da mala espina de que no se vayan a reparar y éstas se pierdan, lo que les mermaría el trabajo. Cabe recordar que el año pasado la corporación recibió algunas unidades, pero hay varios temas que requieren atención, pues el déficit de policías también es un factor a considerar, y si a eso se le suma que las unidades se descompongan, el trabajo se vería seriamente afectado.