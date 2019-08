Sin bajar la guardia. La que espera, no sentada, sino en acción trabajando y sin bajar la guardia para poner rumbo al desarrollo al municipio de Angostura, es la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien pese a estar a unos días del alumbramiento de su segundo hijo, se encuentra más activa en la administración. Por lo pronto, no salió de vacaciones de verano como los alcaldes de la región, al contrario, aprovechó para realizar gestiones en la Ciudad de México, y su plan de trabajo es llevar a su recién nacido a su oficina para poder atender su labor de mamá y de primera mandataria municipal, porque asegura que no hay tiempo ni esfuerzo que detenga para lograr el impulso por el que se ha mantenido detenido el crecimiento del pueblo.

Ya se ven los frutos. Vaya sorpresa que recibieron en este periodo vacacional de verano los empresarios y restauranteros del Pueblo Mágico de Mocorito, con la derrama económica que dejaron los miles de visitantes que acudieron a conocer la historia de este pueblo. La representante de la Canaco, Blanca Cota, señaló con buen agrado esta alza que se logró del 20 por ciento con respecto a todos los años, porque dice que fue tan bueno, incluso que nunca se había tenido un incremento similar en toda la historia del pueblo. Reconoció que el esfuerzo de los empresarios por lograr la atención a los visitantes fue más extenuante, debido a las condiciones climáticas y a que históricamente julio y agosto para el pueblo son los meses con menor afluencia.

Preparándose. Aun cuando la extensión de zona de bahía con una naturaleza única y virgen, el turismo en Angostura se encuentra en pañales, los campos pesqueros, que son el pase a los recorridos a las bellezas de islas, se encuentran en abandono, sin desarrollo ni explotación comercial ni turística, incluso algunos pueblos están rodeados de basura. Por lo que ha sido insuficiente el esfuerzo realizado hasta ahora por la directora de Turismo, Hildeliza Corrales, quien hasta el momento no se le ha visto que implemente actividades o realice gestiones que promuevan sus playas. De las obras que se les tiene una buena expectativa es el parque recreativo La Plantona, en la sindicatura La Reforma, que tiene tres meses en construcción y que se espera que concluya de manera definitiva en el mes de diciembre, sin embargo, si se desea conquistar mayor número de visitantes el esfuerzo de la autoridad deberá ir encaminado a generar la mentalidad turística de su gente y empezar a ofrecer la variedad de productos y artesanías que se tienen en abundancia pero que solo falta promoverlos.

Poder de convocatoria. A pocos días de la elección de la dirigencia nacional, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Salvador Alvarado, Marcos René Palafox, tiene buenas expectativas de que se registre una buena votación. Pero su poder de convocatoria como líder se pondrá a prueba, en lograr un nivel de participación alto de la militancia rojiverde y que no sean otro ejemplo del bajo interés que existe en los militantes de los partidos locales, como ocurrió en la pasada elección del PAN.