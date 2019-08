No hay por dónde. Ahora resulta que la obra inconclusa de red de agua potable y alcantarillado en la comunidad Dique Mariquita se mueve de mano en mano como una papa caliente, y es que el actual gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Fernando Nájar López, dijo muy seguro que esta obra se vio interrumpida por el cambio de administración de la ahora diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla, cuando fue alcaldesa de Mocorito, es a ella a quien le tocó dar el arranque oficial de la obra, y al también ex presidente municipal, José Eleno “Pepito” Quiñónez López, le correspondía continuarla, sin embargo, ahí quedó estancada y sin avanzar, mientras los habitantes se encuentran sufriendo por la falta de agua en sus hogares. Al preguntarle al exalcalde José Eleno “Pepito” Quiñónez sobre qué había pasado con la continuación de la obra, “Pepito” dice no recuerda qué obra fue, y es que le achacan tantas obras inconclusas, que ya no sabe de cuál le están hablando.

Los ha rebasado. Pareciera que la informalidad en el comercio está fuera de control de las autoridades municipales, o quizás las estrategias implementadas hasta el momento han dado la batalla, pero no han sido capaces de reducir la competencia desleal, ya que actualmente el 60 por ciento de los comercios que operan en Salvador Alvarado son negocios informales, de acuerdo a las estimaciones de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) del Évora. Aunque es de reconocerse el trabajo que ha venido desarrollando el oficial mayor José Antonio Gallardo Angulo, la realidad es que no debe bajar la guardia en la regulación del comercio en la vía pública, es visible la presencia del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, por mencionar un ejemplo. Sin duda, en este tema el Ayuntamiento está rebasado.

Manita dura. Es lo que ocupa la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien trae problemas para poder rescatar la construcción o remodelación del Mercado Municipal. Si bien es cierto que ha venido en varias ocasiones Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía del Gobierno del Estado, y ha hecho análisis de las condiciones en las que se encuentra la obra en más de una ocasión, también no hay ningún avance de respuesta para cuándo puedan iniciar. Pero el problema real no es solo eso, sino la falta de interés de los locatarios por sumarse y hacer un esfuerzo total por mejorar, y ello lo revela que de los 20 que tienen en uso los locales, solo uno ha acudido a las oficinas a ponerse al corriente con el pago de la mensualidad al municipio; entonces cómo podrá apostarle la alcaldesa a la mejora, si no tiene recurso con qué dar la cara para decir este recurso es nuestro para la rehabilitación.

Cuento de nunca acabar. Parece una historia repetida y siempre escuchada cada temporada de lluvias en todas las colonias y comunidades de Salvador Alvarado, la de los apagones constantes debido a las fallas que se generan en todo el tendido de cables de la CFE, y estas quejas constantemente se presentan ante la Comisión de Obras Públicas, que representa el regidor Romeo Gelinec Galindo. Lo lamentable que los esfuerzos por brindar atención a la población se acaban cuando la falta de respuesta de esta empresa no es inmediata ni se responsabiliza de las pérdidas en los hogares.