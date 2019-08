Listos. Bien atareado anda el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, y es que a partir del lunes próximo se iniciará con la distribución de los 180 mil 200 libros que serán entregados a los alumnos de nivel básico en la región del Évora y 45 mil más en nivel secundaria. Lo extraño que se ha generado es que pese a la apertura que ha habido en años anteriores para conocer los contenidos nuevos que traen los libros de texto, ahora hay cerrazón, y aseguran que no será hasta que los docentes abran los libros y los alumnos tengan en sus manos todo el material que se darán cuenta de las novedades. Sin embargo, no hay alguien autorizado en todo el estado de Sinaloa en dar información de los contenidos que se traen en los libros. ¿Acaso no sufrió ningún ejemplar alguna modificación, o se tendrá algunas sorpresitas?

Poco a poco. Poco a poco y trabajando muy quedito, tratando de no hacer mucho ruido para que no se le dé el manotazo de una, se encuentra el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Marcos René Palafox Parra, quien tras detectar que su nombre suena y ha causado comentarios positivos para poder lograr ser tomado en cuenta por la cúpula priista para ocupar un espacio, pareciera que alguien le dio la indicación de que se moviera, porque el que no se pone no sale en la foto, y ahí está trabajando de manera intensa desde el interior de su partido con la finalidad de estar en condiciones; cualidades de liderazgo las tiene, lo ha demostrado, faltará ver si su cercanía con el presidente del Comité Estatal del tricolor y también presidente del grupo Fuerza Sinaloense, Jesús Valdés Palazuelos, pudiera darle la deferencia y reconocer el trabajo realizado.

La otra realidad. Increíble pero cierto, aún existen casas de lámina y cartón como el hogar de algunas familias. Un ejemplo es Mocorito; la falta de vivienda es una realidad que contrasta con la imagen del Pueblo Mágico que impulsa el turismo. La administración actual de Guillermo Galindo Castro carece de una mayor gestión para los más desamparados, como las personas que viven en estas carencias y que requieren atención prioritaria para que puedan salir de la marginación en que se encuentran. Pero sobre todo, saber qué avances se tienen en este tema, porque la afectación a las casas de cartón es mayor en esta temporada de lluvias.

La buena respuesta. La buena respuesta del personal de la Secretaría de Salud, que comanda Luis Víctor Velazco Zayas, logró detener el riesgo de expansión de mayor número de padecimientos, luego que se detectara seis casos de zika en la comunidad Caimanero, Mocorito. Las acciones de descacharrización, abatización y limpieza en los hogares contiguos que se detectaron apoyaron para que no siguiera el incremento de los números de casos.