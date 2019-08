Situación crítica. Muy grave es la situación que se vive en el municipio de Mocorito en materia de seguridad, específicamente hablando del déficit de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pues según comentó el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, solamente cuentan con 25 policías para salvaguardar aproximadamente a 45 mil habitantes en el municipio. Ante esto, como una medida que podría verse como algo desesperado, el municipio tomó la iniciativa de contratar policías auxiliares, que dependan directamente de ellos, para que realicen tareas sencillas, como la vigilancia en sitios y edificios públicos, así como el resguardo en eventos como el pago de apoyos, y de esta manera los agentes que han sido acreditados permanezcan en los operativos diarios. Pero el problema más grave es que los jóvenes no han manifestado interés en pertenecer a este cuerpo policiaco.

Sin acciones. Salvador Alvarado y Mocorito son los municipios que hasta el momento no han respondido sobre acciones concretas a realizar en el tema de la quema de soca para darle seguimiento al problema. Así lo informó el Consejo Ciudadano de Ecología en la región del Évora, en la reunión realizada ayer, al referirse que de las cartas enviadas a los presidentes municipales, solo la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, respondió de manera pronta y con el compromiso de seguir atendiendo el tema. Al parecer los otros dos alcaldes no se han dado el tiempo para plantear las propuestas para atacar en sus respectivas zonas esta práctica tan arraigada y que parece no tener control. Cabe mencionar que la quema de soca se ha presentado más en territorio angosturense, así como en la zona sur de Mocorito, por lo que tras la sesión anterior, miembros del Consejo ven como una burla el hecho de que tres días después se hayan quemado grandes áreas de soca en el municipio costero.

Otra polémica. Nuevos puntos de vista encontrados surgieron en torno a la figura que encabeza el Órgano Interno de Control en Salvador Alvarado, pues el regidor Gilberto Lugo Sánchez manifestó que Isela Angulo Payán no contaba con el perfil para ocupar dicho cargo, el cual había dejado vacante Enedina Montoya Sánchez tras el ingreso de Fredy Montoya Sánchez, su hermano, a la Secretaría del Ayuntamiento. Luego de algunos momentos de discusión en Cabildo, los compañeros del edil coincidieron que Isela Angulo es una profesional para ocupar el puesto y terminaron aprobando su nombramiento, eso sí, el edil Gilberto Lugo votó en contra de ello.

Apoyo. La Jurisdicción Sanitaria III, que encabeza Luis Víctor Velazco Zayas, está trabajando fuerte en la prevención de enfermedades como el cáncer de mama, sin duda es un trabajo muy noble el que se está haciendo, y ya todo está listo para iniciar mañana, donde se estará atendiendo a 50 mujeres diariamente. Gran avance en el tema, pues ha mostrado preocupación en diversos aspectos relacionados con la salud de los habitantes de la región del Évora.