Los reclamos. Cunden las quejas en las sindicaturas de Mocorito. Abandonados a su suerte y sin el respaldo de la autoridad municipal es como se dicen los síndicos Jesús Enrique Navarro, de Pericos; Esteban Sánchez León, de Melchor Ocampo; y Víctor Cuevas, de Cerro Agudo, quienes coincidieron en una serie de fallas como drenajes, falta de servicio de agua potable, pésimos servicio de recolección de basura, entre otros, quejas que han puesto un antecedente ante el funcionario correspondiente, y nomás no hay una respuesta. Dicen que tanto que el alcalde buscó reelegirse, y ahora nomás no hay apoyo para solventar todos esos problemas en las comunidades y sindicaturas.

Se reeligen. El fin de semana, en el marco de la celebración del trabajador sindicalizado de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Joel Giovanni Heredia Soberanes, rindió protesta al reelegirse como líder sindical, donde estableció compromiso de trabajo coordinado y respetando derechos de sus agremiados, así como el compromiso de hacer un trabajo en equipo con el Gobierno municipal. En el acto, el líder regional de la CTM, Florencio Villa, reconoció el esfuerzo y el trabajo emprendido para atender a la población que tenga una calidad en el servicio de agua potable.

Dónde fue la falla. A unos días de iniciar el ciclo escolar, y pese a que muchas madres de familia hicieran largas filas esperando tener un espacio para inscribir a sus hijos en la recién entregada escuela Nueva Creación por una agencia de autos al municipio y a la Sepyc, hoy de buenas a primera el regidor de la comisión de Educación, Everardo Meléndrez Hernández, asegura que las instalaciones no se encuentran en condiciones de empezar a operar, porque no cuenta con energía eléctrica, no hay mobiliario y aparte se encuentra enmontada. Entonces ¿quién hizo el reclutamiento del alumnado, por qué la Sepyc no culminó los detalles de energía y mobiliario? Lo que sí suena extraño es que a catorce días apenas se pongan a reparar en estos pequeños detallitos que lo que hará es dar dolor de cabeza y el retraso en el inicio del ciclo escolar de los alumnos.

Lo contradictorio. A pesar de todos los esfuerzos que el secretario de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, Alfonso Mejía López, ha puesto en la mejora de la infraestructura de los planteles educativos, los resultados no han sido del todo favorables. Hasta él mismo dijo que se encuentran en un estado de rezago. Sin duda debe poner más empeño en el tema educativo porque esa es específicamente su área, además los alumnos deben tener buenas condiciones de trabajo para un mejor aprovechamiento.