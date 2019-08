Al resguardo. Como una medida de mantener en buen estado los bienes patrimoniales de los mocoritenses, es que se aprobó mediante una propuesta hecha por el regidor Eduardo Robles el resguardo de las unidades del Ayuntamiento durante los fines de semana, así como también una vez concluida la jornada laboral. Aun cuando no se ha establecido las acciones a tomar ni las sanciones para quienes no cumplan correctamente con este nuevo reglamento, sin embargo, detrás de esta decisión se oculta que en el uso de unidades del Ayuntamiento no había control, mucho menos el manejo del tema de la austeridad, tan de moda en los municipios, debido a que salían y entraban al municipio a consideración de los trabajadores o funcionarios que tienen al resguardo las unidades, además de ser tomados como transporte personal de casa al trabajo y del trabajo a las acciones de gobierno por todo el municipio.

Sin negar el deseo. El actual coordinador ejecutivo de la Zona 03 del Cobaes, Gilberto Ojeda Camacho, ha sido un político que ha desempeñado varios puestos tanto en el Gobierno Estatal como en el Federal, así como ha participado en la vida política electoral en dos ocasiones. Con su regreso a Salvador Alvarado para coordinar los trabajos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa en los municipios de Badiraguato, Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado, asegura viene enfocado a sacar su trabajo de la mejor manera, debido a que ésta es su primera incursión en el tema educativo, por lo que se ha dedicado en los últimos días en atender el tema de manera amplia, que le permita conocer mejor las condiciones en las que están los planteles… Pero asegura que si le ofrecen una oportunidad regresaría a la vida política, pero que por lo pronto su enfoque está en el sector educativo.

Sin una solución. A pesar de tantos años de quejas de familias que viven cerca del corralón municipal, la actual administración de Guillermo Galindo Castro no ha hecho algo para detener este problema, que cada vez se agrava más, debido al foco de infección que representa tener carros chatarra en abandono cerca de las zonas habitadas. Esto ha venido causando criaderos de moscos, animales ponzoñosos y rastreros, que son el eterno problema de los hogares que colindan con el corralón municipal. Nadie da solución, y todos se hacen los que ni ven ni escuchan los reclamos de los ciudadanos, por más que visitan a los funcionarios del Ayuntamiento no hay quien dé la cara y ponga una solución de tajo. Lo más irónico es que es un Pueblo Mágico y en el mismo Centro cuentan con muy poca magia. Sin duda Guillermo Galindo Castro no termina por entender que primero están los ciudadanos y después los visitantes.

Otra vez al desalojo. De nueva cuenta el Ayuntamiento de Salvador Alvarado aplicará mano dura para los comerciantes que una vez que hayan cumplido la jornada laboral retiren los puestos de venta en la vía pública. El oficial mayor José Antonio Gallardo recomendó acatar el reglamento que ya se tiene, para no ser molestados ni retirados de sus puestos de venta. Este reglamento se estableció desde la anterior administración del alcalde Carlo Mario Ortiz, quien puso mano dura en los comercios que no solo dejan sus puestos de venta instalados de manera fija, sino quienes invaden banquetas, e incluso se hizo uso de la fuerza supuestamente para remover un local de mariscos que al final del día solo quedó en una faramalla, porque sigue funcionando como tal, además en la zona comercial los dueños de los locales siguen invadiendo banquetas, mientras transeúntes hacen uso de calles para cruzar de lo llenas que están las banquetas.