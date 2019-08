Va lo bueno. Parece que ahora sí viene lo bueno y se reunieron este fin de semana los integrantes del Comité de la Lucha contra la Quema de Soca en el municipio de Angostura, que encabeza Aglaeé Montoya Martínez. Aprobaron la aplicación de una sanción de mil pesos por hectárea que se haya quemado, así como también se acordó la sanción para los compradores. Hasta aquí va muy bien, sin embargo deberán ser de una manera directa y muy clara porque en Angostura cunden las quemas de soca a diestra y siniestra, lo que sí es que esta aplicación iniciaría en el próximo ciclo debido a que la gran mayoría de los productores ya quemaron sus socas.

Vaya sorpresita. El duro golpe del regreso fue el que vivieron algunas familias quienes no iban preparadas al Festival de la Jaiba, y es que en la promoción se les olvidó el pequeño detallito que tenía un costo, y la gente acostumbrada a este tipo de eventos gratis, pues la sorpresa fue cuando les pedían 50 pesos por acceso. En la entrada no había modo porque ni a los mismos organizadores y a medios se les estaba queriendo cobrar la entrada. Si bien es cierto que este es un primer esfuerzo en eventos de este tipo que arrojó buenos resultados la realidad es que la falta de organización se evidenció en la muestra gastronómica que dejó a muchos de los que habían hecho la paga del acceso sin poder consumir ningún alimento.

Esos que se quejan. Quien no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a quienes considera que aún no reconocen la cuarta transformación como un cambio verdadero, fue el diputado federal del Distrito 03, de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, Fernando García, al presentar su primer informe legislativo, en Angostura. En varios momentos de su largo discurso resaltó la política de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y remató con la frase “esos que se quejan, partieron en cachos a la nación”, pero no dijo nombres ni mencionó de qué partidos son los que se quejan.

Ni tan bueno. Sin duda la noticia de que habrá transporte urbano en Mocorito es muy satisfactoria para los habitantes de la cabecera. Aquí el detalle es que Feliciano Valle Sandoval, director de vialidad y Transportes del estado de Sinaloa, declaró que la iniciativa se dio con el objetivo de que los turistas no tengan problema para trasladarse de un lugar a otro dentro del Pueblo Mágico, pero lo más recomendable hubiera sido pensar primeramente en las necesidades de los ciudadanos y no de los turistas, que si bien es una buena noticia habría sido mejor velar por el bienestar de los mocoritenses. La intención del señor Valle Sandoval es buena, pero debe cuidar sus palabras para que después no vaya a ofender a alguien, porque a pesar de que Mocorito se ha distinguido por ser un destino turístico, también se distingue por sus buenos ciudadanos.