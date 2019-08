Que lo cambien. De nueva cuenta surgen en Cabildo comentarios contra el trabajo del director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime David Silva García, pero ahora fue la regidora del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt Reyes, quien le pidió al presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez que cambie al funcionario, porque es necesario, según afirmó. La regidora se mostró muy insistente en esta petición y fue muy directa al señalar algunas situaciones que considera dan cuenta de la falta de resultados de parte del director y, aunque reconoció que este cambio no depende del presidente, le solicitó que su petición sea escuchada y que “por favor lo cambien”, lo que suscitó ciertas reacciones en los rostros de algunos regidores y regidoras, pero nadie más se sumó a su petición.

Lo ignoraron. Rudecindo Obeso López, director de Acuicultura y Pesca en el Ayuntamiento de Angostura, no fue tomado en cuenta por los inspectores correspondientes para que los acompañara a realizar el muestreo y saber qué tanto camarón se está viendo en la bahía Santa María, esto para ir haciendo las mediciones correspondientes y fijar una fecha de levantamiento de la veda. El funcionario municipal a ciencia cierta no sabe quiénes hicieron dicho muestreo ni qué tanto crustáceo agarraron, pero seguro habrá otros más adelante y entonces sí espera ser tomado en cuenta.

Increíble pero cierto. Aunque pudiera para algunos parecer algo sin importancia, una comunidad de Salvador Alvarado ha permanecido por décadas sin aparecer prácticamente en el mapa, ya que carece de un registro ante el municipio, y esta situación fue expuesta ante el Cabildo para buscar una solución al problema. Pero el punto no es si El Salado es o no una comunidad en sí, ya que solo habitan ahí seis familias, lo cual no define su registro. De lo que se trata en sí es que sus habitantes, al igual que todas las personas, requieren realizar diversos trámites y para ellos necesitan cierta documentación, lo cual se les dificulta al no ser reconocida esta comunidad como tal. Ante la petición, el alcalde Carlo Mario Ortiz se comprometió a revisar el asunto y ver qué se puede hacer.

Comprometida. A pesar de su parto, el cual ya está próximo, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, asegura que no pedirá licencia ni ningún tipo de permiso, pues está comprometida con el municipio, y como espera tener un parto normal, lo más probable es que no esté fuera muchos días, mientras tanto, será el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Tapia Armenta, quien se encargue de los asuntos pendientes. Incluso la presidenta señaló que desde su casa estará al pendiente de lo que suceda tras el parto. Cabe mencionar que la primera edil angosturense ya había mencionado anteriormente la fecha probable del nacimiento de su hijo, y por tratarse del mes patrio, aseguró que estaría presente en la ceremonia del Grito de Independencia.