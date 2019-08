El aviso. En la sesión extraordinaria de Cabildo del día de ayer en Salvador Alvarado, la cual encabezó el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, se trató la aprobación de un permiso de ausencia de 90 días de la síndica procuradora Rosy Díaz López. El edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza aseguró que la manera en que estaban haciendo el aviso de ausencia no era la forma de hacer las cosas y que ante la ley este no era el proceso correcto, pero que pese a esto acudieron a la sesión que fue solicitada apenas el martes pasado. Además, exhortó a Alejandra Zámano Mejía, a quien se le tomó protesta como síndica procuradora sustituta, a que no haga una cosa y diga otra, dando a entender que ese es el actuar de la ahora exsíndica Rosy Díaz. A los que poco les interesó si se va o quién llega, es a los regidores Diana del Rocío Chimal López, Luz Zita Vizcarra y Everardo Meléndrez, quienes no estuvieron presentes ni en el informe, mucho menos en la sesión extraordinaria de Cabildo donde se le tomó protesta a Alejandra Zámano como síndica procuradora sustituta.

La sorpresa. El conocido cronista de Angostura, Joaquín Inzunza Chávez, estaba feliz de la vida porque en una sesión de Cabildo a propuesta de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, por los méritos que tenía en su momento él iba a ser el director del Archivo Histórico Municipal, acción que fue aprobada por los regidores, pero cuál fue la sorpresa, resulta que al final de cuentas cambiaron los papeles y lo destituyeron del cargo de último momento para dárselo a Crescencio Montoya Cortez, quien rindió protesta como tal ante la presencia de Gilberto López Alanís. De consolación las autoridades municipales le asignaron a Joaquín Inzunza Chávez la responsabilidad de la Ruta Turística Sebastián de Évora.

Todos felices y contentos. Pareciera que las asperezas que existen entre el personal sindicalizado y el Ayuntamiento de Mocorito se han limado de manera mágica con la firma del acuerdo de trabajo entre la parte sindical y el municipio. Y es que estos últimos aceptaron la solicitud de incremento de 5% que había solicitado el sindicato, lo que se verá revelado con el aumento de dos días económicos más, así como el permiso sin goce de sueldo de hasta seis meses, así como el abono de una deuda que tenía con la pasada administración, correspondida del 2014 al 2016, beneficios que se lograron concretar y cerrar el convenio para el contrato colectivo de trabajo.

¿Y la receta? La regidora Laura Patricia Dautt no dejó pasar el hecho de que se informara la ausencia del regidor Gilberto Lugo en la sesión de Cabildo Abierto. Exigió que se justificara la ausencia por motivos de salud con receta. Su exigencia estuvo acompañada por un cuestionamiento a los motivos de salud, por los que justifican las ausencias algunos regidores. En el caso de Gilberto Lugo, es uno de los que se encuentran en la lista de los más ausentes, por lo que la petición de Patricia Dautt está fundada en apegarse a lo que marca el reglamento de ley y que se justifique con evidencia cada falta.