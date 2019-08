Entre el agua. Pese a que en administraciones anteriores se le invirtió una gran cantidad de dinero al Gimnasio Municipal Hilda Gaxiola Álvarez, espacio mejor conocido como “La Bola”, éste nunca quedó bien. Siempre la temporada de lluvias se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los deportistas, ya que por todos lados le entra el agua. El alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez tiene un gran reto qué solucionar, más ahora que está proyectando al municipio a nivel internacional con el Torneo de Box profesional En Busca del Campeón del Pueblo. Es precisamente porque “La Bola” se llena de agua que se rumoró fuerte que la primera cartelera del torneo se iba a suspender, pero no fue así, ésta se llevó a cabo, pero los aficionados literalmente se empaparon los pies y otras partes del cuerpo. El escenario está muy bien para este tipo de eventos, pero urge aplicarle una buena inversión que venga a solucionar goteras y todas las entradas de agua que tiene.

Otra vez en las mismas. La situación económica de Bomberos Mocorito era crítica meses atrás debido a que el Gobierno del Estado no les estaba realizando los pagos mensuales en tiempo y forma, pero este problema se solucionó y se pensaba que las cosas ya se habían normalizado, pero para sorpresa de todos, Valentín Alapizco Arce, comandante de Bomberos, declaró que hace tres meses que no reciben los depósitos mensuales y que ya se acumuló la cantidad de 150 mil pesos. Al parecer el Gobierno del Estado tiene otras prioridades, pero cuando ocupan ayuda por algún accidente o percance son de los primeros que se acuerdan. La situación en Bomberos Mocorito no es algo que pueda esperar, pues hace un par de semanas se dijo que hasta podrían cerrar la estación en la cabecera municipal debido a los conflictos financieros.

Ni así se regularizan. Al parecer en el municipio de Angostura los motociclistas no tienen intención de regularizar sus vehículos, ni siquiera porque la Delegación de Vialidad y Transportes les ofrece facilidades para que puedan hacerlo sin pagar recargos y con descuentos que les benefician en su bolsillo. El delegado, Gilfredo Castro, señaló que el programa se cierra el próximo 30 de agosto y solamente se han regularizado alrededor del 20 por ciento de los motociclistas que tienen detectados. El problema es que más adelante, cuando les empiecen a aplicar las multas e infracciones por este motivo, como dice el refrán, les va a salir más caro el caldo que las albóndigas.

A la espera. Los productores agrícolas se encuentran con la esperanza de que se sigan registrando lluvias en las próximas semanas, pues en los módulos de riego se han encendido los focos amarillos debido a los bajos niveles de agua que hay en las presas de la entidad. Y es que según dijo el presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, Óscar Inzunza Inzunza, si las cosas continúan como hasta ahora, el ciclo agrícola que viene tendrá muchos problemas para poder salir adelante debido a la falta del vital líquido. El impacto de un huracán es una situación que tan solo de imaginarla causa alarma, pero viéndolo desde la perspectiva agrícola, podría ser la solución para que no haya incertidumbre este ciclo.