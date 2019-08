Con la lluvia más adentro. El Museo regional del Pueblo Mágico se convirtió en cascada luego de las lluvias que se registraron la semana pasada. Este hecho sin duda afecta de manera directa al turismo que Mocorito tanto quiere proyectar. En el interior del Museo se encuentra parte de la historia de este municipio y los inicios que formaron la región del Évora, pero las goteras que parecían chorros es una muestra del descuido de parte de la autoridad responsable de este importante recinto, por no haberse prevenido con anticipación para estas temporadas de lluvias, aún sabiendo que es periodo de vacaciones y los visitantes no se hacen esperar para conocer la historia a través del museo y lo peor es que se encuentren con esta imagen. Guillermo Galindo Castro, presidente municipal, se ha enfocado mucho en lo turístico y sus beneficios pero al parecer solo quiere ganar sin invertir y en esta ocasión pagará un precio muy alto, debido a que se dejó correr mucho este problema sin ser atendido de manera directa y con una solución definitiva.

Plan austero. Luego de transcurrir los primeros ocho meses del año, el tesorero mu-nicipal de Mocorito, Jaime Angulo López, asegura que se encuentra trabajando con todo el personal para que lleven un plan de austeridad y de optimización de los recursos con la intención de evitar mayores gastos innecesarios. Por lo pronto se encuentran en la concientización del personal para que sean usados de manera correcta tanto los recursos y las herramientas, de ahí que en cabildo se aprobó por unanimidad que el uso de las unidades del municipio sean resguardadas al terminar la jornada laboral y los fines de semana debido a que se detectó un alto consumo de combustible, además la papelería será entregada con debida justificación y no de manera libre como se venía realizando. ¿Será acaso que al alcalde también se le pedirá austeridad en sus viajes y salidas o bien él las pagará de su bolsillo?

A revisión. Con el reglamento en la mano es como deben de andar los inspectores este día luego que inicia la supervisión de los transportes escolares. El detalle es que primero dicen se hace la revisión del motor y los temas mecánicos que se encuentren en buenas condiciones, pero la reglamentación de la aplicación de cinturones de seguridad y otras medidas como el aire acondicionado, es un tema que se ha venido postergando y dándoles largas que ya nadie le pone atención, porque los reglamentos no los cumplen a cabalidad, por lo que el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, deberá leer muy bien el reglamento y pedir a los inspectores para que hasta los menores de edad salgan ganando con un mejor servicio.

Empezar de nuevo. Para toda empresa representa un recurso y se genera un estancamiento cuando se tiene la preparación de nuevos empleados. Con el ingreso de la actual síndica procuradora en Salvador Alvarado, Alejandra Sámano Mejía, quien se integró por la solicitud de ausencia por tres meses de Rosy Díaz López, reconoció que desconoce del tema pero que pondrá todo su empeño por estar al nivel de la actividad a la cual fue otorgada, sin embargo al retraso que generará su aprendizaje se le suma que la titular del Órgano de Control Interno también tiene reciente ingreso en esta importante área.

Sin nada que celebrar. El personal de Bomberos Mocorito no tienen nada que celebrar y es que todo el año ha trabajado con el retraso en el pago de sus labores. A decir del comandante Valentín Alapizco Arce actualmente se encuentra pendiente el pago de tres meses al personal de paga porque el gobierno del estado no ha entregado el recurso de 150 mil pesos que corresponde al rezago de los 3 meses. Reconoció que estaciones pequeñas como la del Pueblo Mágico sobreviven más al apoyo que brinda el gobierno del estado, pero este año ha sido muy complicado porque siempre llega con retraso y si llega a dañarse una máquina bombera se tendrá que esperar hasta que llegue el apoyo pero este ha sido un problema que parece continuará todo el año y no hay quien ponga orden en esta entrega del recurso a tiempo.