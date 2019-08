Sin acción. Pese a que se tenían buenas esperanzas en el municipio de Mocorito porque desde hacía varios años que no se contaba con un médico municipal, y el deseo o la esperanza de esta buena noticia los mantenía con la esperanza de obtener resultados luego, pero después de algunos meses éste no ha hecho algo notable en beneficio del Pueblo Mágico, y la prueba está en que aún siguen existiendo corrales dentro de la cabecera, lo que está afectando directamente a algunos vecinos porque el olor se hace notar. El médico Aurelio Zazueta es el responsable de este tema, pero hasta la fecha no ha movido un dedo, y los más afectados son las personas que viven cerca del corral, porque es un foco de infección que en estos momentos no se está combatiendo y puede provocar en los habitantes problemas de salud.

¡Oh, desilusión! La que se han llevado los pescadores luego de que el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) realizó algunos muestreos en la bahía Santa María, porque lo que encontraron fue un tamaño de camarón muy chico, el cual llaman piojillo, y aparte no solo es eso, sino que además la producción es poca. Desde mediados del mes empezaron a buscar los préstamos para poder armar todo el arte de pesca y estar disponible. El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Costa Azul, Carlos Montoya Avendaño, dijo que el desánimo es grande, debido a que cada año se ponen esperanzas en este producto y cada vez es más mal lo que sale, tanto, que muchas veces no les alcanza ni para pagar los préstamos que solicitaron. Con este resultado se pudiera esperar que el levantamiento de la zafra camaronera se posponga incluso a mediados de la segunda quincena del mes de septiembre, si bien les va.

Puras malas. Los productores de cacahuate de la zona serrana de Mocorito abandonaron la cosecha de esta oleaginosa debido a que pese las promesas de apoyo de los líderes cacahuateros, quienes les prometieron apoyos de 500 pesos por hectárea, recurso que nunca llegó, y para acabarla de amolar no se concretó la definición de precio mucho menos la comercialización, y ahí tiene que dice el productor Alejandro Espinoza Cárdenas que más de alguno de los agricultores de cacahuate dejará de sembrar, porque aún tiene almacenada la semilla por falta de comercialización, y que prefieren cambiar de producto en la siembra porque no hallan qué hacer con lo que tienen almacenado, y pensar en sembrar otra vez esta oleaginosa los pone en una pérdida de manera directa.

¿La tercera será la vencida? Por tercera ocasión el secretario de Ayuntamiento de Mocorito, José Noé Contreras Avendaño, salió a dar fecha para el 2 de noviembre próximo para que quede lista la ampliación del Panteón Reforma en el Pueblo Mágico; desde que estaba en el primer periodo de administración del alcalde Guillermo Galindo Castro dijo que ya se tenía todo para ampliar el camposanto, petición que habían hecho los ciudadanos y como compromiso de campaña estaría quedando en aquella fecha; ya han pasado casi tres años y todavía sigue dando fecha y esperanza, a ver si esta vez cumple con su promesa.