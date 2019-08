La mayor recomendación. Luego de hacer un análisis detenido y bien estudiado, los regidores, Seguridad Pública y Protección Civil determinaron aprobar un nuevo reglamento de seguridad en los temas de protección tanto de empresas locales como de diferentes establecimientos para que acaten las indicaciones, pero ahora no solo con las recomendaciones que se les daba, sino con la aplicación de una sanción económica. En lo que sí fue muy claro el regidor Romeo Gelinec Galindo es que con este nuevo reglamento no se busca tener una vocación recaudatoria, pero sí un compromiso de la sociedad en general por apostarle estrategias de Protección Civil que vayan encaminadas a mejorar la seguridad general.

El colmo. Pese a que en la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, de Salvador Alvarado, pasa un canal por la orilla del poblado, los habitantes no cuentan con servicio de agua potable desde hace poco más de 15 días. Es inaceptable que existan este tipo de situaciones que están afectando la salud de los niños, debido a que la poca agua que llega a los hogares de los ciudadanos no se filtra y llega contaminada. Es una lastima que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, no gestione alguna solución para estas personas, que solo piden un servicio de calidad y lo justo por el pago que realizan. Exigen agua potable, no chocolate, como si fuera época de Navidad.

Como la plaga. De todas las maneras posible la Dirección de Promoción Económica en el municipio de Mocorito se encuentra buscando que el comercio se regularice, y es que con la apertura de la venta tanto en Viernes de Plaza como en los días regulares, con el distintivo de Pueblo Mágico se duplicó la presencia del comercio iregular con respecto a los empresario ya establecidos, lo que ha generado que el trabajo de Lily López López se centre en generar condiciones que permitan que sean los comerciantes regularizados que los lleve a sumarse a poder ser parte del padrón de beneficios que se pudieran bajar como importante elemento del Pueblo Mágico.

Piden ayuda. En esta temporada de lluvias las plagas de moscos se incrementan considerablemente en la mayoría de las comunidades de la región del Évora y, por ende, las solicitudes de fumigación están a la orden del día en la Jurisdicción Sanitaria III, que está haciendo un titánico esfuerzo por mantener la zona libre de dengue, zika y chikungunya, cosa que lamentablemente no pudo lograr en la comunidad Caimanero, Mocorito, donde ya se presentaron algunos casos. Luis Víctor Velazco Zayas es claro en su comentario al afirmar que ellos, como Sector Salud, no pueden solos con esta tarea, pues para lograr mejores resultados es necesario que los ayuntamientos y la misma ciudadanía se involucren en los programas de saneamiento y descacharrización, ya que ésta es la única manera de erradicar los criaderos.