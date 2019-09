Una desconocida. Si de funcionarios municipales de Angostura que no figuran, y quién sabe si desquitará el sueldo que percibe, se trata, la regidora Neyma García Gerardo, del Partido Verde Ecologista, se pinta sola. Muestra de ello es que la ciudadanía no la conoce y, lo peor del caso, es que rara vez va a los eventos acompañando a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez. Tampoco se le conoce la voz en las sesiones de Cabildo, solamente levanta la mano para aprobar cosas que a ella tal vez ni le van ni le vienen. La ciudadanía votó para que ella fuera una digna representante del pueblo en Cabildo, pero lamentablemente, hasta hoy, no ha sucedido tal cosa.

Acceso negado. En una reunión de síndicos del municipio de Angostura, la cual se realiza cada mes para exponer las problemáticas de cada sindicatura ante las autoridades municipales y en conjunto buscar una solución, se hizo la invitación a los medios de comunicación, pero al no estar presente la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Tapia Armenta, se hizo cargo de dicha reunión y además negó el acceso a los medios. Tal parece que, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.

No llegó. Muchos alvaradenses se quedaron esperando la llegada del gobernador Quirino Ordaz Coppel que, como ya es costumbre, asiste a las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa en cada uno de los municipios de la entidad, y son estas visitas que la ciudadanía aprovecha para hacerle llegar peticiones directamente; pero en la tercera ocasión que se realizan estas jornadas en el municipio de Salvador Alvarado, no asistió Quirino Ordaz Coppel y envió en su representación al secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, a quien la mayoría de la gente no identifica. La ausencia del mandatario estatal suscitó comentarios diversos, pues los ciudadanos se preguntaban por qué no vendría al evento.

Cuento de nunca acabar. Pese a los problemas que se han tenido en algunas escuelas de la región, el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, además de preocuparse, también se ha ocupado de los tantos detalles que han surgido. El último caso fue el que se registró hace dos días en la escuela primaria Agustina Ramírez, en la sindicatura de Alhuey, Angostura, donde Sillas López se movilizó de inmediato para darle solución a este problema que han venido arrastrando desde hace dos años. Sin duda, el jefe de Servicios Regionales está trabajando para darle solución inmediata a los problemas de educación que se presentan en la región del Évora, pero también pareciera que éstos no tienen fin, pues además de la falta de docentes, hay planteles donde falta la energía eléctrica y otros detalles más, algunos de ellos ya se han solucionado, pero al parecer siempre surge algo nuevo.