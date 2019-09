Sin perder objetivo. En Mocorito, al interior del Partido Revolucionario Institucional, Óscar Camacho Rodríguez se ha visto muy movido con la nueva encomienda que le heredó su coterránea Gloria Himelda Félix, la dirigencia del Movimiento Territorial en Sinaloa, trabajo que pretende sacar a la perfección porque en mente no se le ha borrado su objetivo de repetir e ir de nuevo con el estandarte para recuperar el municipio. El trabajo a realizar es intenso y esto lo sabe muy bien porque los cambios y ajustes que se han hecho al interior del PRI con la gente de abajo, la de a pie es grande y prueba de ello es que no descansó ni en domingo realizando actividades que van encaminadas a empoderar a su gente y que estas los hagan recuperar la credibilidad y el posicionamiento como primera fuerza política en el país.

¿Y el trabajo? La regidora que ocupa una buena recarga de pilas, a ver si se ve el trabajo que debería realizar, es la edil Diana del Rocío Chimal López y es que llueven obras y la queja principal es la mala calidad de la obra y ella como presidenta de la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, así como el secretario Francisco Everardo Meléndrez Hernández deberán supervisar y revisar que las constructoras participantes en cada una de las obras, como el mercado municipal, estén cumpliendo con lo registrado cuando fueron licitados con la obra. Habrá que preguntarse sí ya ha hecho el recorrido por el recién remodelado mercado municipal Pablo Sánchez Rivera, el avance en el segundo bloque del parque Lineal Morelos entre otras, o si aún continúa en la cómoda posición que le brinda la silla en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

El buen juez por su casa empieza. Pese a todos los esfuerzos que realiza el regidor Eduardo Robles en la Comisión de Gobernación del municipio de Mocorito por mejorar el reglamento de tránsito en el pueblo mágico donde especifica que debe hacerse buen uso de los vehículos y que estos deben tener todo en regla, como las placas, los sellos distintivos del Ayuntamiento y el número de registro, así también se lee en el documento que los funcionarios deberán correr con los gastos si ocurre alguna negligencia con los vehículos, pero hay quienes se interponen a este tipo de acciones, una de ellas es la síndica procuradora Cristina Mápula, quien debería poner el ejemplo y apoyarlo porque su deber es hacer valer y proteger los bienes del municipio, pero la señora funcionaria no de acuerdo con la decisión de resguardar y que sean los funcionarios quienes paguen si cometen un atropello, señala que hay funcionarios que no ganan suficiente para solventar un gasto tan fuerte en caso de algún choque. Lo único que da a pensar es que ella no hace buen uso de los recursos y solapa a quien no cumple con las normas.

¿Otro protocolo? Recientemente el municipio de Salvador Alvarado solicitó ser parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que tiene como finalidad trabajar a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es importante cuestionar cuál será en realidad su función y quiénes asumirán las riendas del trabajo que implica pertenecer a una red. Este tipo de adhesiones parecieran funcionar más como un protocolo que por el impacto que tiene en realidad, ya que de acuerdo a lo que establece la Unicef “se debe contar con una estrategia a largo plazo basada en evidencia, para abordar los retos a los que se enfrenta la infancia y adolescencia de la localidad. Para ello, el Gobierno local debe contar con un diagnóstico basado en datos, un plan local de infancia y adolescencia, con un sistema de seguimiento basado en indicadores, y prever los recursos necesarios, como presupuesto, para ponerlo en marcha y obtener resultados que transformen la vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en la localidad”. Por lo que quienes estarán al frente de esta labor junto con el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez tienen mucho en qué avanzar, empezando con un diagnóstico actualizado.