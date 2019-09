Pronta solución. Primero tardaron 15 días esperando a que les resolvieran el problema, luego externaron que el agua potable de la comunidad Gustavo Díaz Ordaz se encontraba en condiciones insalubres para poder ser consumida por el ser humano, pero en vista que el propio gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Salvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, se lavó las manitas y no dijo esta acción es mía, algunos ciudadanos se manifestaron pacíficamente en las oficinas de la Japasa para exigirle al gerente una pronta solución. Muy molestos algunos vecinos porque no tienen el respaldo de la autoridad, llevaron una bolsa con el líquido e invitaron al gerente que se bañara con esa agua a ver si se atrevía. La respuesta a la petición de solución llegó un tanto larga, y es que en 10 días este problema se resolverá. No cabe duda que al sordo hay que gritarle, y a Manuel Beltrán hay que hablarle con megáfono, porque si no está sordo, se hace. El detalle, ahora ya olfatean los vecinos de la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, es que el motor que les filtra el agua se les dañó y no hay recurso con el que puedan repararlo, y el temor es que estos 10 días se sigan extendiendo.

Falta de voluntad. Administraciones van y administraciones vienen y el añejo problema limítrofe de Salvador Alvarado y Angostura no ha sido resuelto por los gobierno de los municipios. Hasta la fecha ni el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, ni la presidenta de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, han tomado la iniciativa para determinar dónde empieza Angostura y hasta dónde concluye Salvador Alvarado. Esta situación ha afectado por años el rescate del espacio del Mirador Dique Aeropuerto, el cual se encuentra en abandono, siendo un potencial punto turístico que ha sido marginado de las políticas de impulso al turismo en la región del Évora por falta de voluntad política.

Como en tiempos de lluvias. El que de plano ya no halla qué hacer con tanta queja, que parece que le llueve en pleno tiempo de aguacero, es el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, a quien una vez que inició el ciclo escolar le han llegado una tras otra petición, cuando no es de reparación de las aulas en su totalidad por el tiempo de vida útil del edificio, goteras, falta de subestaciones eléctricas y falta de maestros, entre otras. Pareciera que tenían los padres de familia esperando con ganas para manifestarse, porque lo mismo han acudido a las oficinas, como afuera de las aulas lo citan para hablar con él y pedir solución inmediata.

La regañada. Al que se le olvidó que el estar recibiendo un sueldo en el Ayuntamiento de Angostura es parte del compromiso de gobernar y servir al pueblo, fue al coordinador de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ayuntamiento, Dodiel García Domínguez, y es que el señor, en igual de sensibilizarse y sumarse a la acción de solución que como gobierno le compete, se puso a vociferar en redes sociales, acción que no contribuye a enmendar la problemática, es por ello que muy temprano el día de ayer fue llamado por la alcaldesa para pedirle coherencia con su decir y su hacer como funcionario, pero lo que sí ha pensado Aglaeé Montoya es la de aplicar una sanción, la cual no ha dicho, pero que no quiere que se repitan estas acciones y por ello se espera que sea ejemplar.