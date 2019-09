Como en el rancho. Aun cuando el próximo 30 de noviembre el municipio de Angostura celebrará su 103 aniversario de fundado, dista mucho a encontrarse en pleno desarrollo, un claro ejemplo que se ofrece es la falta de señalización. Pareciera que el poco interés en el crecimiento de los gobiernos municipales que han pasado los ha dejado tan rezagados, que no aparentan ser un municipio en crecimiento, sino un rancho estancado, incluso cuando son ricos en los sectores primarios como pesca, ganadería y agricultura. La falta de señales viales en los últimos años no ha sido de interés del delegado de Vialidad y Transportes, es más preocupación del director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes Inclán, quien asegura que ya se ha venido realizando al Gobierno del Estado la petición de la señalética.

Sin opción de oposición. Tranquilitos y sin hacer mucha mella en las decisiones que se toman al interior del Cabildo del municipio de Mocorito, es como se han ido moviendo los regidores de oposición. Aparentemente los regidores del Partido Revolucionario Institucional, Heidy Dannel Sillas Lara, Ajymara Karina Lora y Édgar Belmontes, no tienen nada qué objetar ante las decisiones que se presentan ante Cabildo, por lo que sin mucho esfuerzo y sin análisis levantan la mano, como si estuvieran cediendo ante lo que proponga el Gobierno Municipal. Donde se pensó que habría una objeción mayor como oposición fue con el regidor por Morena, Claudio López Camacho, pero nomás llegó a dos o tres sesiones de Cabildo y ahora parece que se sumó a la fracción del PAS. Hasta ahora quien muestra un poco de más esfuerzo como oposición, al no estar de acuerdo bajo la ley o lineamientos que marque el municipio, es el edil panista Eduardo Robles Sánchez. Cediendo en todo los regidores de oposición en Mocorito a lo que guste y mande el presidente municipal.

El reporte. En Salvador Alvarado desde esta semana se inició el programa de bacheo en la ciudad, luego que con el registro de las lluvias algunos baches quedaron al descubierto y con mayor riesgo de provocar un accidente, de ahí que el alcalde Carlo Mario Ortiz destinará un recurso para esta acción. Pero la que no perdió ni un minuto para entregar una especie de informe a la delegada regional de Programas Sociales del Gobierno Federal, Patricia López Aguilar, al dejar un mensaje en su cuenta de redes sociales que ya quedó solucionado el bache en el entronque a Angostura y le dio las gracias por estar al pendiente de las necesidades de los servicios públicos, fue la edil por Morena, Laura Patricia Dautt Reyes.

Puro pataleo. Hasta ahora no hay nombres ni acciones que lleven a poner mano dura en la administración de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), aun cuando el presidente, Tomás Sánchez Montoya, a unos días de asumir la dirigencia de este organismo citó algunas acciones para los socios que no han cumplido con el pago, pero hasta ahora hay puro pataleo y advertencia que pareciera no entibiar a los deudores. ¿Será que porque ya tienen más dura la concha, o ya están acostumbrados que los presidentes vayan, los busquen, y nunca más acudan a pagar sin ningún problema?