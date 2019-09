Su última carta. El diputado federal Fernando García se ha convertido en la última carta a jugar por la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien ya se cansó de gestionar y pedirle apoyo a todo mundo para lograr desazolvar el río Mocorito, pero hasta hoy solamente el gobernador Quirino Ordaz Coppel le ha echado la mano con algo, pero ante el Gobierno Federal y la Conagua Federal simplemente no tuvo eco. Montoya Martínez está desesperada por hacer bien las cosas, pero sola no puede, lo peor del caso es que los huracanes ya empiezan a amenazar a Sinaloa y si uno de ellos llega a tierra seguro habrá muchas lamentaciones, cuando en realidad se pueden evitar, pues según ya está etiquetado el recurso del Fonden pero no ha aterrizado.

El proyecto. En donde se sigue trabajando y pensando en el futuro de Salvador Alvarado es en el área de Promoción Económica. El detalle es que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez se encuentra en gestión muy avanzada en la construcción de un hotel más en la ciudad, y que pudiera venir a impulsar la economía con la generación de empleo y además con la expansión de la proyección que se pretende darle al municipio.

Bien unidos. “Somos el grupo más productivo del parlamento legislativo” en el Congreso del Estado, dijo el líder de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, en su visita al municipio de Salvador Alvarado para dar a conocer el trabajo legislativo que ha venido realizando el grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional. Habría que revisar a detalle cuántas iniciativas de éstas tienen un impacto en la sociedad y que se les dé seguimiento para que fructifiquen. El diputado expuso que el nivel de productividad es un ejemplo de que el grupo está bien unido, porque todas han sido firmadas por cada uno de los integrantes, y no buscan competir por quién presenta más iniciativas.

Solo llamarada de petate. Todo muy bonito, colorido, las pinturas y el recorrido por el pasado en la calle Ferrocarril solo quedó en una llamarada de petate, y es que cuando recién se terminó de construir se pensaba como un pase, pero como fue exigencia de los empresarios semilleros se abrió a la circulación de los carros, y con ello continuó como una vialidad más de la ciudad, lo único que quedó fue un recorrido por murales, que con el paso del tiempo y el clima se han ido deteriorando, porque ni siquiera está ya la estación del trenecito turístico, que se movió la base a la presa Eustaquio Buelna. Si bien es cierto los esfuerzos que ha venido haciendo el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez con la conclusión de esta obra, que incluso no ha sido inaugurada de manera formal, requiere una visión real turística, para no dejarla caer, sino que se promueva más para las visitas turísticas.