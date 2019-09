Imprudencia. De plano se le fueron las cuatro al director de Protección Civil en Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum, al declarar que se realizarían desfogues a la presa Eustaquio Buelna, lo cual provocó pánico entre la gente, debido a que ya se tiene un antecedente ocurrido el año pasado, que se realizó un desfogue de pánico, causando inundaciones y pérdidas en varios hogares de la zona que colinda con el río Mocorito, por lo cual no se escapó de un jalón de orejas, ya que como autoridad de prevención debe establecer medidas que lleven a estar alertas, no en pánico. Lo peor del caso es que los mismos representantes de la Conagua fueron quienes refutaron su comentario y negaron que vaya a ocurrir de momento y, de hacerse, serán programados y previendo si se registrara la presencia de un fenómeno meteorológico.

En desconocimiento total. Luego que los regidores llamaran a comparecer al director de Obras Públicas del municipio de Mocorito, Alexis López, luego que se le pasó el “detallito” donde el proyecto de unas obras de pavimentación en Higuera de los Vega y Cerro Agudo salieron a nombre del regidor Valerio Cervantes y no a nombre del Ayuntamiento, resulta que el encargado del Órgano Interno de Control en el Pueblo Mágico, Macario López López, dijo que no se enteró del caso sino hasta después de que algunos medios de comunicación difundieron la noticia. ¿Entonces, dónde queda su función de Órgano de Control? O de plano son funcionarios a modo, o nomás no hay capacidad laboral que permita cumplir esta función como un órgano que regule la función pública, porque ni intención de investigar o sancionar se le ve al titular del Órgano Interno de Control.

Con buena voluntad. Ahora sí solo les falta sentarse y una vez acordado empezar a sacar cinta para medir y definir de quién es qué, y de una buena vez acabar con el eterno problema de limítrofe que han padecido los municipios de Salvador Alvarado y Angostura. Luego que este medio publicara que el Mirador del Dique se encontrara en total abandono por las autoridades de los alcaldes Carlo Mario Ortiz y Aglaeé Montoya Martínez, ambos se mostraron atentos a atender este tema y darle solución. Habrá que esperar a ver si prevalece la voluntad política para aclarar este asunto e irse a la documentación oficial y al entendimiento, para dar cerrojazo al tema.

Muy tranquilita. Con asombro recibió Isela Angulo Payán la noticia de la demanda interpuesta por el regidor Gilberto Lugo Sánchez, quien presentó la solicitud de nulidad del cargo que preside como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Comentó que le sorprende esta actitud, cuando desde un principio ella informó que su título profesional no era de licenciatura sino de nivel técnico. La réplica al regidor es que de acuerdo a lo que se estipula en el capítulo X Bis del Órgano Interno de Control, en el artículo 67 Bis, “Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades”...ambos requisitos sí los cumple, afirma la funcionaria. Expresó sentirse tranquila y a la espera de que le notifiquen la demanda, ya que hasta el momento el Tribunal no le ha hecho llegar el oficio.