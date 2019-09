¿Qué quiere, pues? Pese a las traiciones partidistas que ha realizado, el diputado local declarado independiente, José Manuel "Chenel" Valenzuela López, coquetea con regresar al PRI y eso lo reafirmó al estar presente en el informe que diera la diputada Elva Margarita Inzunza. El popular "Chenel" no descarta dicha posibilidad de nuevamente pertenecer a las filas del tricolor, a pesar de que su presencia en el evento no fue bien vista por nadie, incluso, algunos rumoraron que no tenía por qué estar ahí. José Manuel Valenzuela argumenta que este coqueteo es por naturaleza, y siempre se porta bien con todos porque no sabe qué le depare el destino en un futuro.

Salió peor el remedio. Pese a las buenas intenciones que el Gobierno Municipal de Mocorito, que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro, tiene por ayudar a sus ciudadanos para salir de los problemas que han causado las lluvias, el esfuerzo que realizan no es suficiente. Algunas vecinas de la colonia Aviación, en la cabecera municipal, afirman que el problema del lodo en esa colonia es bastante grave, debido a que algunos alumnos no pueden salir de sus casas rumbo a la escuela porque este problema los rebasa. A pesar de que el director de Obras Públicas, Alexis Alfredo López Martínez, brindó la ayuda correspondiente y solucionó el problema de manera temporal, esto causó que el problema de raíz creciera y que estos habitantes hoy en día se encuentren prácticamente atrincherados, sin poder salir a bordo de algún vehículo. Las vecinas aseguran que el problema fue el tipo de material que les pusieron, porque éste se mezcló con el lodo, lo que agrandó la problemática.

Limitado. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, reconoció que su poder de gestión a nivel federal está limitado, ya que la búsqueda de recursos para atender temas prioritarios para el municipio es un problema que afrontan muchos alcaldes por la falta de recursos; además que las necesidades son bastantes y no todas se pueden atender. Afirma que las visitas a la Ciudad de México para tramitar solicitudes y gestionar han sido constantes, pero quizá a este poder de gestión le está faltando un buen asesor y ampliar sus relaciones para que la respuesta a sus peticiones tenga mayores probabilidades de éxito.

Incertidumbre. Compleja es la situación para los productores agrícolas debido a la incertidumbre que existe por la poca agua que hay y la falta de más lluvias abundantes, y es que según comenta el presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, Wilfrido Bejarano Lerma, las presas que suministran el agua para riego no cuentan con volúmenes suficientes, y ante esto los agricultores deberían optar por cultivos de baja demanda del líquido, lo cual no se ha dado de esa manera, pues por otra parte enfrentan el problema de la comercialización y si optan por cultivos de baja demanda sus productos no tendrán un buen precio, en cambio, si le apuestan al maíz u otro cultivo de alta demanda, les puede ir mejor en cuanto al precio se refiere, aunque si el panorama continúa sin lluvias suficientes, las cosas empeorarían para ellos.