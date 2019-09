Viacrucis. Pareciera que la lucha de los agricultores había terminado con la colocación de sus cosechas, pero esto solo era el inicio del viacrucis en que se ha convertido. Ahora se acumulan diversas problemáticas: muchos acopiadores no están respetando el precio objetivo que se acordó con el Gobierno federal, la falta de pagos de las cosechas, el abuso de los bodegueros con descuentos abusivos y ahora se dice que hay incertidumbre porque no hay voluntad de parte de los dueños de las acopiadoras para pagar a tiempo a los agricultores y liquiden sus deudas con las financieras. El diputado local Faustino Hernández dijo que la comunidad no está a gusto, por lo que esto es un problema al que el secretario de agricultura del estado, Manuel Esteban Tarriba Urtusuástegui, le tiene que entrar con más ganas para evitar que estallen de nuevo las movilizaciones.

El temor. Claro que es comprensible que los ciudadanos del municipio de Angostura tengan miedo, y es que el antecedente que ofrecieron las autoridades de Conagua con una acción emergente causó unos de los daños más severos a la población, y no solo de Angostura, sino de algunas colonias de la ciudad de Guamúchil. Incluso pedían a la alcaldesa Aglaeé Montoya que interpusiera una demanda para evitar de esta manera que se bajaran los niveles de agua de la presa. Sin embargo, lo lamentable es que en unos minutos se había hecho el anuncio de no desfogar la presa Eustaquio Buelna y en unas horas se inició con el procedimiento sin informar a la población, que no sería con los resultados catastróficos que tienen memoria.

Bien gracias. En el área de ecología del municipio de Salvador Alvarado pareciera que nomás no hay acción que lleve a generar condiciones de avance, la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Karina Camacho Mejía, quién dice que no hay mucho avance porque no tiene personal que realice acciones de campo y es que la mayoría de sus funcione se centra en lo administrativo. Lo que se traduce a que habrá que dejarse un poco la oficina y generar condiciones para que el municipio mantenga cada uno de los programas bajo éxito. Como es el programa Guamúchil Limpio, pero se desconoce cuáles son los resultados arrojados.

Aprovechando la recta. Después de que los habitantes de la comunidad de La Palma, perteneciente al municipio de Angostura, obtuvieron el título de propiedad de su solar, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les dejó muy claro a las personas que ahí habitan que es muy necesario que paguen el predial urbano para que puedan obtener algunos beneficios. Sin duda, la presidenta angosturense no da paso sin huarache, y finalmente tiene la razón. Si exigen al Gobierno también deben aportarle algo que permita generar mejores condiciones que aumente la plusvalía de sus solares.