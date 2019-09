Empieza el destape. Pese a que todavía faltan varios meses para que termine la administración de Wilfrido Bejarano Lerma, ya empezaron los destapes de aspirantes a ocupar su lugar en el Módulo de Riego 74-1 de Angostura. El primero en levantar la mano es Andrés Urías Urías, el actual tesorero del gremio agrícola, pero no se descarta que en los próximos días vayan a surgir más, pues se rumora que Alfredo Castro Escalante, gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, también tiene ilusiones de ser presidente, al igual que otras dos personas. A Wilfrido Bejarano le costó mucho trabajo lograr la estabilidad del módulo, como para que lleguen los aspirantes y en su lucha por lograr el objetivo vayan a provocar la división entre los usuarios, cosa que no sería buena para nadie.

La deuda. Desde hace un año y cuatro meses que un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa Construcciones Integrales de Metepec y Construcciones Integrales de Occidente, encabezadas por Roberto Heredia y Miguel Meneses, ha hecho hondo el camino a la Presidencia Municipal para hacer el cobro de los trabajos de pintado de la calle Ferrocarril, y es que resulta que el municipio solicitó el servicio de manera emergente, debido a que se esperaba en aquel entonces vendría el gobernador Quirino Ordaz Coppel a inaugurar la obra, pero a como vieron que no respondieron, entonces acudieron hasta el Gobierno del Estado para que hicieran el pago de estos trabajos que comprendían una primera etapa, porque la segunda sería la de pintar y rescatar algunas casas antiguas que se encuentran en algunas zonas de Guamúchil Viejo, pero ya no se continuó, al no ver la paga de los trabajos hechos.

Un trabajo para el súper regidor. El edil de la luz, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, tiene un nuevo pendiente en el qué trabajar, y es gestionar la iluminación del tramo de la calle Benito Juárez, a la altura del fraccionamiento Los Achires, y es que con el cuento que nadie asume esta responsabilidad, los vecinos dicen que tienen años de vivir en la boca del lobo, y como ya el regidor en su cuenta de redes sociales se le ve muy activo en este tema de iluminación en las colonias, ahí le dejan este encarguito.

Bajo control. Ante el temor que persiste en la población por los desfogues que continuarán en la presa Eustaquio Buelna, el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, aprovechó la presencia de los medios para informar a la ciudadanía que no permitirá que se descargue más agua que los 10 metros cúbicos por segundo que se realizan, a menos que se presente un fenómeno climático atípico que lo amerite. Informó acerca de la reunión que sostendría la tarde de ayer con el gobernador y la directora de la Comisión Nacional del Agua para pedirles que no se desfogue gran cantidad de agua y se ponga en riesgo a la población angosturense y alvaradense. Por lo que su poder de liderazgo será clave para que las autoridades atiendan sus peticiones y no anuncie de última hora o ni siquiera anuncie la Conagua que habrá mayor desfogue.