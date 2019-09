Los encuentros. La senadora Imelda Castro durante la semana pasada mantuvo reuniones de trabajo con algunos empresarios de la zona norte y centro del estado, quienes lejos de mantener un encuentro electoral, como pudiera suponerse, mantuvo un encuentro en donde analizaron y le mostraron su preocupación y la incertidumbre que deja el asunto fiscal en el país. En los encuentros en Los Mochis, Guasave y Guamúchil presentaron como tema de importancia la falta de los apoyos al sector, así como qué va a pasar con programas con el tema de a Fondo Perdido y que en la actualidad no se tiene acceso, por lo que aseguró que investigará cuáles serán los programas de apoyo que respaldarán a los empresarios sinaloenses y establecer compromisos de impulso a ellos.

En apuros. El gobernador Quirino Ordaz Coppel metió en serios problemas a la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, dado a que de manera repentina se le ocurrió venir al campo pesquero La Reforma a supervisar los avances de la obra del parque recreativo La Plantona. Montoya Martínez está a punto de dar a luz a su segundo hijo, y este tipo de importantes visitas seguro la agitan mucho, porque tiene que actuar de manera rápida y girar órdenes para que todo esté listo y el gobernador de Sinaloa tenga un buen recibimiento, de paso se anime a anunciar más obras en el municipio, que mucha falta le hacen.

Como dice una cosa, dice otra. Manuel Beltrán, gerente de la Japasa, hace días se comprometió a solucionar el problema de agua con el que cuentan los habitantes de la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, donde se supone solamente hace falta realizar un pago de parte del Gobierno Estatal, que se acerca a los 850 mil pesos, para que se instale el motor que está pendiente, además se dijo que solo era cuestión de un día para que el problema se terminara. Pero ahora el gerente salió con que actualmente se está trabajando en la falla que causa que la planta potabilizadora no labore. Entonces, ¿qué no se suponía que era el motor?, y ahora resulta que hay otra falla y que se espera que en la semana se solucione este detalle, cuando anteriormente se afirmaba que era cuestión de un solo día para terminar con esta problemática. Manuel Beltrán cada vez se contradice más en sus respuestas para darle solución al problema de aguas turbias, por lo que da la impresión que no hay mucho avance en el tema y se contradice al responder los cuestionamientos que se le hacen.

¿Adiós a las casas de cartón? Qué lejos ha quedado esa intención de los gobiernos federales, estatal y municipales de acabar con las casas de cartón en toda la entidad sinaloense, y es que se ha venido implementando como medida de apoyo la entrega de láminas de cartón de parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Ricardo Madrid, a las familias más afectadas por las inclemencias del clima, las cuales los han venido afectando de manera directa con las goteras en sus hogares.