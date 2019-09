No acaba hasta que se acaba. Sin duda los que insisten en que no están muertos, que siguen vivos y que la lucha no acaba, son los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes afirman que el partido no cambiará de nombre ni de estatutos, que siguen vivos, que mantendrán la lucha por lograr la afiliación, que las cifras que manejan de la última reafiliación en el Évora de 2 mil 300, en Sinaloa de 10 mil 500 y de en el nacional de un millón y medio en promedio, les brindan las esperanzas para seguir en la contienda electoral.

Puras fallas. La calle Gabriel Leyva Solano, de la colonia Agustina Ramírez, es la clienta frecuenta de las atenciones por reparaciones, sin duda ha sido más el tiempo que ha durado en reparación que lo que está en servicio, por los enormes hoyos y zanjas que se forman de manera constante. Quizá esto se debe a la mala calidad del material que utilizó la constructora adjudicada con esta obra y que desde que estaba al frente del Gobierno Municipal la hoy ex alcaldesa, Liliana Cárdenas Valenzuela, se viene presentando de manera muy frecuente este problema. El que no se la anda acabando es el director de Obras Públicas en Salvador Alvarado, Hugo Soto Mata, y quien en estos momentos es el responsable directo de hacer que esto se solucione, porque pese a que la culpa no es del todo de la actual administración, se debe responder como gobierno a los ciudadanos, que son los que sufren las consecuencias de un trabajo mal hecho y de poca calidad.

A trabajar. Ante una denuncia ciudadana que señalaba que dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado exigían el pago de 500 pesos por una infracción cometida, el director, Jaime David Silva García, respondió que la numeración de la patrulla que detuvo al ciudadano no pertenece a esta corporación, y aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a interponer la denuncia, pero la realidad es que la desconfianza y el temor a represalias es el motivo por el que muchas personas prefieren no acudir a denunciar. Además ésta es la segunda ocasión en menos de un mes que se acusa de extorsión a policías y tránsitos, pero lo más lamentable del asunto es que el propio director de Seguridad en el municipio diga de manera tranquila, y como si ya estuviera acostumbrado a decir, que la numeración de la patrulla no pertenece a la ciudad, ¿entonces? Bajo qué seguridad estamos viviendo, sin duda ésta es una muy buena oportunidad para tomar el caso y se detecte a quienes podrían estar incurriendo en estas malas prácticas, porque de quejas de malas prácticas de sus agentes ya es mucho.

La contradicción. El regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, se puso al tú por tú con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y todo por el tema de quién era realmente el que estaba al frente del Archivo Histórico Municipal. El edil se alegró porque en su momento la mandataria los tomó en cuenta y les pidió la aprobación en sesión de Cabildo para nombrar director de dicho departamento al cronista Joaquín Inzunza, pero de repente la alcaldesa cambió de parecer y a quien le tomó protesta como tal fue a Crescencio Montoya, aquí sin tomar en cuenta a nadie, esto argumentando que la ley la facultaba para finalmente nombrar a quien ella consideraba mejor para el puesto. Lo que molestó al regidor Beltrán Astorga fue que Aglaeé primero dijo una cosa, habló muy bonito y luego actuó con otra, lo que deja entrever que se equivocó la alcaldesa al nombrar primero a Joaquín, y según para no llenarlo de responsabilidades, porque hasta el sueldo le aumentó, luego recapacitó a tiempo, ¿o hay cierto favoritismo hacia el profe Crescencio Montoya?