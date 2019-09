Una vergüenza. De pena ajena la convocatoria para la sesión de Cabildo 29 del Ayuntamiento de Angostura, debido a que la orden del día se centre solo en lecturas de informes de responsabilidades de autoridades y en la parte de propuestas de comisiones de regidores no se presente temas de trabajo, pero no solo eso, sino que además se llegue a la reunión y nadie presente avances o acciones de trabajo; es hasta el punto de asuntos generales en donde se alcanza a escuchar la voz del edil por Morena, José Luis Beltrán Astorga, quien pidió aclaraciones de temas que se tienen estancados y sin avance, como es el trámite para la venta de los carros chatarra del Ayuntamiento, así como la definición de quién quedará al frente del Archivo Histórico. ¿Y de los demás?, nada. Vaya que la alcaldesa Aglaeé Montoya tiene un Cabildo muy cómodo, que no abona a las acciones de gobierno que ha venido realizando, que aun estando a unos días de dar a luz, no para con su gestión.

Viendo lejos. Los cuerpos de Bomberos de la región del Évora (Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado) literalmente se quedaron viendo lejos, luego que el Gobierno del Estado fortaleciera a los Cuerpos de Bomberos y Protección Civil con parque vehicular a los municipios considerados grandes. Y esto inconformó a los comandantes de la región, debido a que en el caso de Mocorito, siguen sufriendo para que les paguen el sueldo quincenal, y aparte trabajan con máquinas que tienen más de 30 años de uso, mientras que en Angostura las condiciones son similares, con bomberas que pasan más tiempo en reparación y que gastan más que si se tuviera una nueva, y ahora que estaban con la esperanza de ser tomados en cuenta, incluso hasta para no cerrar las subestaciones, como en el caso de Pericos.

Tema pendiente. Es importante conocer de qué manera el director del Sistema Estatal del Empleo, Arturo Torres Sato, está atendiendo el tema de la discriminación a mujeres embarazadas al solicitar un empleo. Es evidente que se carece de una estrategia de colocación para este sector de la población, ya que persiste la discriminación hacia las féminas en muchas formas y métodos de parte de los empleadores. La estrategia es un tema pendiente, porque no solo es el derecho al trabajo y a la no discriminación, sino de qué manera se evite también una afectación al patrón. Sin duda es un gran reto para el director voltear a ver también esta problemática, en donde las partes sean beneficiadas.

Las consecuencias. Guillermo Galindo Castro está pagando los platos rotos por la deuda que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) tiene con la Conagua por no haber solicitado los derechos de agua del municipio, por no haberle dado seguimiento en su primer periodo como presidente. Pero en realidad todo fue ocasionado en la administración de José Eleno Quiñónez, quien estuvo al frente de la administración de hace cuatro años, por no proporcionar el recurso necesario a la Junta y que ésta pudiera avanzar en el tema. “Pepe” Quiñónez, como es conocido en el Pueblo Mágico, se destacó por dejar en pésimas condiciones al municipio, y no podía dejar sentida e intacta a la JMAPAM y le dejó esta pequeña cantidad a pagar.