Les lee la cartilla. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fue clara y concisa en pedirle a sus funcionarios y regidores que se vistieran dignamente y estuvieran presentes en la celebración del tradicional Grito de Independencia de México, que es esta noche, pero eso sí, solo los ediles, sin familia, tienen derecho a estar junto a ella en el balcón presidencial. Luego de este comentario, el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, expresó que todo estaba bien, pero él solamente le pedía tomar las cosas con seriedad, sin 'cheneladas' por favor en el acto protocolario.

Año de jaloneos. Quien asegura que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha sucedido nada extraordinario es el comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Sinaloa, José Guadalupe Guillén Rentería, y es que señala que ha sido un año de jaloneos y el presidente de la República recibió un país hecho pedazos, por lo que lo necesario para fortalecer al campo no se ha visto ni anunciado. Aun así, el líder agrícola asegura que tienen la esperanza de que el mandatario nacional pueda mover las piezas para cambiar las políticas públicas que logren un verdadero cambio, el cambio de la Cuarta Transformación del que tanto se ha hablado, pues de no hacerlo la situación podría empeorar para los hombres del campo.

Falta actuar. Caminar en el primer cuadro de la ciudad de Guamúchil se hace cada vez más difícil, tan solo en las cuatro calles principales se puede observar gran cantidad de cosas obstruyendo el paso en las banquetas, ya sea por puestos ambulantes, anuncios, mesas y stands que instalan afuera de los comercios, los cuales abarcan el espacio designado al peatón. Éste es un problema que va en aumento, ya que a pesar de los operativos de regulación de los comercios en la vía pública, éste ha sido poco atacado por el área de Oficialía Mayor, a cargo de José Antonio Gallardo Angulo, porque el problema ahí sigue. Es importante que el funcionario tome nota y de paso revise la Carta de los Derechos del Peatón, donde indica la responsabilidad de los gobiernos locales a procurar estos derechos.

Sin atención. Debido a que el Parkinson es una enfermedad que daña seriamente el sistema nervioso de las personas que lo padecen, además de ser una enfermedad muy agresiva, la representante de la Asociación Neuromotora de Enfermos de Parkinson de Sinaloa, A.C. (Anepsin) de esta ciudad, Carlota Dena, informó que ha intentado acercarse con autoridades estatales pero el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, no pudo brindarle la ayuda. Aquí lo que está en duda es si realmente no pudo o no quiso brindar la ayuda a estas personas que necesitan medicamentos y recursos económicos para seguir adelante con su enfermedad y mantener en funcionamiento la casita del Parkinson.