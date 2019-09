Mano dura. Por precaución es que se están tomando medidas en el tema de los corrales que se encuentran ubicados en las zonas urbanas y suburbanas del municipio de Mocorito. Walter Pérez, director de Ecología, inició el trabajo de generar conciencia entre las personas y es que se han ido llamando la atención y pidiendo que empiecen a dejar por fuera de las áreas habitadas los corrales pero por más que les dicen no toman en consideración la recomendación, pero en su segunda etapa parece que no se quedaron con las manos cruzadas sino que aplicarán una fuerte multa la cual oscila por arriba del millón de pesos a quién ya se le haya pedido remover los corrales y no haga eco a la petición. Esta mano dura está siendo muy regulada luego que ya la Coepris ha venido dando indicaciones, y, de no tomar las acciones, será al municipio que reciba la sanción por no hacer que los ciudadanos se sumen a una sana convivencia en zona poblada. Pese a que están haciendo bien el trabajo, probablemente la multa hacia los ciudadanos está muy alta, pero como dice el dicho: el miedo no anda en burro.

¿Propuestas? Las infracciones más comunes en el centro de Guamúchil sin duda es estacionarse en doble fila, lo que trae a los elementos de Tránsito con dolor de cabeza, porque son las boletas más numerosas que se reportan cada día, generalmente. La falta de cultura vial es algo muy evidente en la ciudad, primero porque se ha dejado crecer y la actitud de “es un ratito” genera un descontrol, es por ello que se requieren medidas estratégicas que deben implementarse de manera urgente porque incluso hay zonas en la ciudad que no solo es doble fila, sino hasta triple, dejando solo un carril para la circulación vial. Es este un problema que debe atender la autoridad municipal en conjunto con la dirección de Tránsito Municipal, porque, si no, será un problema al que se acabe acostumbrando. Es importante conocer qué propuestas ha presentado el director de Tránsito municipal, Nedel Ruiz, para que la incidencia de infracciones se reduzca y aporte a un mayor control del problema de la circulación en la zona centro en horas pico.

En el olvido. En donde de plano dicen sentirse olvidados y abandonados en la bahía Santa María en Angostura porque dicen que no pueden ni siquiera gozar de un sistema de salud digno, hasta el momento en ningún campo pesquero como Costa Azul, La Reforma o Playa Colorada tienen un centro de salud que brinde atención de especialidades como Rayos X o ginecología, incluso no piden más que tengan servicio de emergencia durante la noche y es que por más que han solicitado y pedido el apoyo no les llega. El exsíndico de La Reforma, Gilfredo Castro, dijo que desde su tiempo al frente de la sindicatura ha hecho esta petición, pero nomas no hay quien se atreva a hacer un esfuerzo para darles una mejor condición de salud.

Sin repuesta. En donde andan más tristes es en el cuerpo de Bomberos de Mocorito y es que aún siguen con retraso en los pago de dos meses por concepto de las cuotas de apoyo que reciben del Gobierno del Estado. El comandante de Bomberos, Valentín Alapizco Arce dijo que lo voluntarios no han bajado la guardia aun cuando no se les ha cumplido con el pago, pero si desanima que no estén recibiendo el recurso, más cuando no cuentan con las necesidades básicas para atender una emergencia, porque las unidades con las que trabajan son desechos de Estados Unidos y la más nuevecita tiene 30 años con ellos dando servicios.