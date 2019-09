El pueblo no perdona. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado destacó en la celebración de las Fiestas Patrias por la buena organización y orden con que se llevaron a cabo las actividades por cuatro días. El único detallito que no pasó desapercibido por el pueblo fue la falla de sonido en la ceremonia del Grito de Independencia. Cuando el secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez, procedía a dar lectura del Acta de Independencia, el micrófono falló, y fue tanta la interrupción que la multitud expresó su impaciencia. Ejemplo de que el pueblo no perdona ni errores ajenos al Ayuntamiento, ya que el sonido fue contratado pero eso sí, dejó muy mal parado al secretario. Por la importancia que tiene la ceremonia para los alvaradenses y el calor que se presentó la noche del domingo, la población no ocultó su descontento, y el secretario pagó los platos rotos de las fallas del sonido.

A la espera. En incógnita se encuentra la situación del turismo en el Pueblo Mágico de Mocorito, debido a que se prevé que se dé un recorte de casi el 50 por ciento del recurso en esa área de lo que se recibió este año. Tema que debe de preocupar al presidente municipal Guillermo Galindo Castro, porque su administración se ha enfocado mucho más en apostarle al turismo y a las atracciones visuales más que a otros asuntos. Se espera que esto no sea un obstáculo para el incremento económico que prácticamente sostiene de pie al municipio, por lo que el esfuerzo deberá redoblarse y emprender acciones que permitan hacer con poco mucho y que al final de la definición del presupuesto no le lleguen con cuentas mochas y con ello se acabe la gallina de los huevos de oro, que apenas se acaba de descubrir.

La negociación. Hasta ahora las reuniones que ha tenido el líder sindical del Ayuntamiento de Angostura, Adrián Contreras Limón, con la comisión de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo que nombró el municipio, han dado paso a un buen entendimiento y desarrollo de las actividades, lo que da pie a que la alcaldesa ha indicado la pauta a una buena negociación a la solicitud de un incremento salarial del 8 por ciento para los trabajadores sindicalizados. Eso no indica que dejará analizando y pensando tanto a la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez como a la tesorera Alma Judith Solís Chávez, quienes aún tienen el problema financiero y una nómina abultada que aún no termina de equilibrarse.

Los manotazos. En la región del Évora ya se han realizado algunos ajustes en las administraciones actuales; en Salvador Alvarado Carlo Mario Ortiz fue quien realizó el primer ajuste, al mover su primera pieza importante en el área de Secretaría del Ayuntamiento, sin embargo, este movimiento fue más político que visto como el tema de resultado en las acciones de gobierno; en Angostura Aglaeé Montoya con el enroque que hizo primero en el área de Turismo con Juan Carlos González, a quien movió a la Dirección de Juventud, y ahora recientemente en Obras Públicas, al mover a Álvaro Camacho, se da los primeros manotazos, dejando en claro que la indicación es trabajar en bien del municipio y no solo simular; con esta acción deja como enseñanza al resto de los funcionarios que se deben al ciudadano y al trabajo en bien del municipio. Es en Mocorito en donde pese a que se han señalado a los principales funcionarios como quienes menos cumplen con los horarios de trabajo, el alcalde Guillermo Galindo no pretende realizar algún ajuste, porque incluso hasta los defiende. Sin embargo, hay más de alguno de los funcionarios que ya se siente cómodo y sin necesidad de moverse mucho, por lo que es una tarea que deberán analizar con los resultados en las manos los alcaldes de la región del Évora.