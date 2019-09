Con todos quería foto. En la región del Évora nadie extrañó la presencia del exalcalde y actual diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, durante la ceremonia del Grito de Independencia, incluso se dijo que la invitación de los alcaldes priistas nunca llegó a su oficina, pero eso no importó, debido a que tenía invitación a la cena organizada por el Gobierno del Estado, en donde tuvo la decencia de cumplir con el protocolo de formalidad y no llegar vestido como el cura Miguel Hidalgo o algún otro personaje de la historia de México, como lo hizo un año antes de cerrar la etapa como alcalde en la administración municipal en Angostura. Aseguran algunos invitados que su vestimenta fue formal, pero que quería fotos con todos los funcionarios e invitados especiales con los que encontraba modo de charlar con ellos.

La seguridad. En su visita a Angostura para tomarle protesta al nuevo presidente del Comité Directivo Municipal, Roberto Angulo, Juan Carlos Estrada, presidente estatal del PAN, afirmó que el blanquiazul ya respira otros aires, pues era necesario que se oxigenara en todos los niveles, por tal motivo desde que asumió la dirigencia estatal no ha dejado de trabajar de sur a norte en la consolidación del partido en la mayoría de los municipios de Sinaloa, pues el PAN tiene vocación de gobierno. Además reconoció que en Angostura el Partido Acción Nacional no tiene mucha fuerza pero en alianza ha logrado algo, pero ya no quieren tener esas alianzas partidistas, sino que quieren ir solos en las candidaturas, que la sociedad misma sea la que se le alíe a Acción Nacional, pues éstas son las verdaderas alianzas y a eso le van a apostar en estos tiempos de cambios.

A cuidar ese detalle. Con la futura reubicación del corralón municipal hay un detalle que merece especial atención, para que no se repitan errores del pasado, como la seguridad de las instalaciones, y se procure ante todo la entrega de las unidades en las mismas condiciones en que se reciben al ingresar a un corralón. Por lo que tanto el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, como el secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez, quien será el encargado de recibir la documentación de los interesados, deberán cuidar este detalle para que desde el proceso mismo de elección del concesionario se elija a la persona idónea que será responsable del resguardo de los vehículos.

Nomás. La preocupación de los líderes ganaderos en la región del Évora por lograr recuperar el estatus sanitario ha generado condiciones de intenso trabajo para que los ganaderos se sumen a las acciones a tomar, debido a que en unos días se espera que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) rinda un informe, y el temor es que el permiso de venta de sus animales en el extranjero no sea otorgado por no cubrir este proceso. Es por ello que dice la presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Maricela García Sánchez, que ya empezaron a realizarse los barridos en el municipio con la finalidad de lograr la certificación de sanidad e incrementar el precio del ganado. Aun cuando en algunos puntos ha encontrado resistencia, asegura que las condiciones de todos los ganaderos es de participación, debido a que estas acciones van en un bien común.