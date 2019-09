Difícil solución. Un tema que está detenido desde hace tiempo es la construcción de un panteón nuevo en Salvador Alvarado, pero hasta el momento no hay nada definido, reconoció el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, ya que los acuerdos con los propietarios de los predios no se lograrán fácilmente, porque ellos también tienen sus condiciones. De las propuestas que se tienen por el momento se buscará la que más se ajuste al presupuesto y a la ubicación más cercana. Pero de no concretarse la negociación, se buscarán otras opciones, y para esto podría pasar más tiempo. Por lo que mientras se resuelve la falta de espacios en el camposanto, el Ayuntamiento seguirá buscando la manera de ir resolviendo la demanda.

El ajuste. El área de Desarrollo Económico, a cargo de Lily López, está trabajando mucho para lograr llevar a cabo algunas gestiones para los emprendedores. Probablemente esto se dé, porque se han visto algunos cambios en los presupuestos que el municipio recibe, y buscan aprovechar todo lo que se pueda antes de que se vean afectados con alguna reducción económica. Aseguran que esto pudiera ser y que estén trabajando a marchas forzadas para no quedarse sin apoyo estatal, a esto se le suma que el gobernador Quirino Ordaz Coppel proviene de otro partido político y existe la posibilidad de que apoye más a otros municipios que sí sean simpatizantes.

Sin reportarse. Sin reportarse el Ayuntamiento del Pueblo Mágico de Mocorito para hacer el pago de las prerrogativas al Partido Revolucionario Institucional. El líder del tricolor, Mario Joaquín Gutiérrez Guerrero, dijo que desde el mes de mayo a la fecha no se reportan con este recurso que aporta las participaciones de los regidores, y dijo que si le busca se tiene pendiente las participaciones de años anteriores, lo que hace que se rebase una cifra de los 400 mil pesos. Por insistencia no ha quedado, debido a que aseguran que han hecho llegar los recibos a la Tesorería Municipal para que hagan el pago de las prerrogativas pero no hay ninguna respuesta, y el detalle es que este recurso urge para continuar con la operatividad de los gastos que genera el partido. Por lo pronto, ya planea organizar una reunión con los tres ediles del PRI para definir la estrategia de cobro.

Directo. Si Rosy Díaz tenía pensado regresar al cargo de síndica procuradora en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado una vez que se le terminara el permiso, con lo que le mandó decir el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza seguro lo pensará dos veces, pues el edil del Partido Sinaloense afirmó seriamente que si por él fuera, que Rosy Díaz no regrese al cargo, pues en el tiempo que estuvo dejó mucho qué desear, al no hacer las cosas como debían, además era muy difícil de entablar diálogos, aparte que no daba la información requerida, ocultaba cosas, entre muchos factores más. Gelinec Galindo está a favor de que siga Alejandra Zámano en el cargo, pues con ella sí se está desempeñando bien, incluso ha sacado adelante tareas que Rosy Díaz no pudo o no tuvo la voluntad de hacerlo por espacio de casi un año.